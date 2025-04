Unia Europejska podjęła decyzję o nałożeniu ceł w wys. do 25 proc. na amerykańskie towary. To odpowiedź na taryfy nałożone przez Stany Zjednoczone na stal i aluminium. Listę towarów zaproponowała w Komisja Europejska, w środę zatwierdziły ją w głosowaniu kraje członkowskie.

Zgodnie z zapowiedziami cła unijne obejmą towary amerykańskie, których import w 2024 r. wyniósł 22 mld euro. Natomiast wartość stali i aluminium z UE do USA wyniosła 26 mld euro. To odpowiedź na decyzję USA o objęciu stali i aluminium dodatkowymi taryfami.

Listę towarów zaproponowała w poniedziałek Komisja Europejska, która odpowiada w UE za politykę handlową. W środę zatwierdziły ją w głosowaniu kraje członkowskie.

W komunikacie KE podkreśliła, że cła odwetowe mogą "zostać zawieszone w dowolnym momencie, jeśli USA zgodzą się na sprawiedliwy i zrównoważony wynik negocjacji". "UE uważa cła USA za nieuzasadnione i szkodliwe, przynoszące szkody gospodarcze obu stronom i gospodarce światowej. UE wyraźnie wyraziła swoje preferencje dotyczące znalezienia negocjowanych wyników z USA, które byłyby zrównoważone i korzystne dla obu stron" - oświadczyła KE.

USA. Donald Trump ogłosił nowe cła

Zatwierdzone cła UE to odpowiedź na podniesione w marcu do wys. 25 proc. stawki na stal i aluminium sprowadzane do USA. Unijne taryfy będą wchodzić w życie stopniowo, począwszy od połowy kwietnia. Druga część zacznie obowiązywać 16 maja, a unijne cła wobec kilku towarów takich soja i orzechy zostaną podniesione 1 grudnia.

UE nie odpowiedziała natomiast jeszcze na tzw. cła wzajemne. W zeszłą środę Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające cła w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy, w przypadku towarów z UE wyniosą one 20 proc.

Na ruch Trumpa odpowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przypomniała, że UE kończy pracę nad cłami ogłoszonymi w odpowiedzi na podniesienie stawek na stal i aluminium. Mają one wejść w życie 13 kwietnia. Zapowiedziała też, że KE nałoży nowe cła.

- Wiem, że wielu z was czuje się zawiedzionych przez naszego najstarszego sojusznika - powiedziała von der Leyen w odpowiedzi na ogłoszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł na towary z całego świata.