Choć zmobilizowano go do armii Ukrainy, dał się namówić Rosjanom, by dla nich wykradał cenne informacje. Dzięki niemu wróg mógł planować ataki na ukraińskie ośrodki szkoleniowe. SBU zorientowała się, że w szeregach wojska grasuje szpieg, ponieważ mężczyzna nie zachował podstawowej ostrożności, korzystając z internetu.