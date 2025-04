Do tragedii doszło w środę wieczorem w Nowym Sączu. Nie żyje mężczyzna, a ranna 64-latka w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Jak przekazała podinsp. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, mundurowi wstępnie ustalili, że doszło do postrzelenia kobiety, a 41-latek następnie sam się postrzelił. Portal sądeczanin.info dodał, że na miejscu pracują policjanci wraz z prokuratorem.