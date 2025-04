Debata prezydencka w Końskich. Nawrocki odpowiedział Trzaskowskiemu

"Jestem gotów. Idę po ciebie, Trzaskowski. Do zobaczenia w Końskich" - tak na propozycję kandydata KO w sprawie debaty zareagował Karol Nawrocki. Wspierany przez PiS kandydat postawił jednak warunek. "Udział mają wziąć wszystkie telewizje" - oświadczył. Polsat News, TVN24 i TVP zadeklarowały wcześniej, że są gotowe zorganizować debatę.

"Panie Rafale Trzaskowski, cieszę się że parę godzin szkolenia wojskowego obudziło w panu męskie decyzje. Od tygodni wzywam pana do debaty, doczekałem się" - napisał Karol Nawrocki na platformie X.

"Przywykł pan do cieplarnianych warunków prowadzenia swojej kampanii, komfortowa dla pana jest też ta propozycja. Ale jest to dla mnie bez znaczenia - jestem gotów" - dodał kandydat na prezydenta, wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Trzaskowski - w odpowiedzi na wcześniejsze wezwania Nawrockiego - zaproponował, by w najbliższy piątek w Końskich zorganizować debatę między kandydatami KO i PiS.

Trzaskowski proponuje debatę, Nawrocki odpowiada. "Mam warunek"

Karol Nawrocki w odpowiedzi oznajmił, że jest gotowy stanąć do pojedynku, postawił jednak warunek.

"Mam tylko jeden warunek: udział mają wziąć wszystkie telewizje, także te które nie mogą panu zadawać pytań na konferencjach. Szczegóły niech dogadają sztaby" - zadeklarował.

"Idę po ciebie, Trzaskowski, do zobaczenia w Końskich!" - zakończył Nawrocki.

Telewizje Polsat News, TVN24 i TVP zadeklarowały wcześniej, że są gotowe zorganizować piątkową debatę.

Panie @trzaskowski_ cieszę się że parę godzin szkolenia wojskowego obudziło w Panu męskie decyzje.



Od tygodni wzywam Pana do debaty, doczekałem się.



Przywykł Pan do cieplarnianych warunków prowadzenia swojej kampanii, komfortowa dla Pana jest też ta propozycja.



— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 9, 2025

Będzie debata w Końskich? Sztab Nawrockiego wymienia warunki

Więcej szczegółów na temat ewentualnej debaty w Końskich i warunków, jakie stawia Nawrocki, ujawnił Paweł Szefernaker, szef sztabu kandydata PiS.

Na platformie X wskazał on "ramowe warunki debaty fair play". "Debata otwarta dla wszystkich, rynek w Końskich, otwarta dla wszystkich mediów, ustalamy profesjonalne uczciwe zasady co do tematów, czasów i warunków odpowiedzi, debata oczywiście na stojąco" - wymieniał.

"Odwagi! Debatujmy! Polska czeka na ustalenie zasad debaty w Końskich! Zapraszam serdecznie!" - napisał Szefernaker, zwracając się do Wioletty Paprockiej-Ślusarskiej. Szefowej sztabu Trzaskowskiego zaproponował, by jeszcze w środę ustaliła z nim zasady piątkowego starcia.

Szanowna Pani @WiolaPaprocka zapraszam dziś o godz. 15:00 do siedziby sztabu Karola Nawrockiego przy Al. Jerozolimskich 99/8 na ustalenie zasad debaty w Końskich.



Ramowe warunki debaty fair play:

Debata otwarta dla wszystkich!

Rynek w Końskich!

— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) April 9, 2025

Wybory prezydenckie 2025. Trzaskowski z propozycją dla Nawrockiego. "Odwagi"

"Piątek. 11 kwietnia. Godz. 20.00. Uczciwe zasady, największe telewizje. Czekam. Odwagi, panie Nawrocki" - napisał w środę o poranku na portalu X Rafał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zamieścił do wpisu dołączył krótkie nagranie z hali sportowej.

- Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam - mówi prezydent Warszawy. - Tylko ostrzegam. Trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy - dodaje kandydat KO.

- Już w najbliższy piątek, o godz. 20. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi? - pyta na zakończenie Trzaskowski.

Kandydat KO odwiedził miasto w województwie świętokrzyskim przed weekendem, wcześniej - pod koniec marca - Końskie odwiedził Karol Nawrocki. To właśnie tam wzywał rywala do pojedynku.

Podczas późniejszej konferencji Trzaskowski podkreślał, że zasady debaty będą "przejrzyste i sprawiedliwe", a jego sztab "jest w kontakcie z telewizjami". Podkreślał też, że ewentualna debata 1:1 z Nawrockim w Końskich odbyłaby się "wbrew tradycji". Dotychczas bowiem organizowany przed pierwszą turą pojedynek dotyczył wszystkich kandydatów.

Premier Donald Tusk reaguje na pomysł Trzaskowskiego

Propozycję Rafała Trzaskowskiego skomentował w sieci premier Donald Tusk.

"Rafał Trzaskowski zaproponował debatę Karolowi Nawrockiemu! Nie w Warszawie, w Końskich! Nie musiał. Podjął ryzyko, mimo wyraźnej przewagi w sondażach. Kaczyński zawsze uciekał przed starciem 'jeden na jeden'. Czy jego kandydat też okaże się tchórzem? Zobaczymy już w piątek" - napisał szef rządu.

Wcześniej telewizje Polsat, TVN i TVP ogłosiły, że zorganizują wspólną debatę prezydencką, która odbędzie się przed pierwszą turą wyborów zaplanowaną na 18 maja. Zaproszeni na nią zostaną wszyscy kandydaci, którzy uzbierali wymagane minimum 100 tysięcy podpisów.

Na dzień 8 kwietnia PKW zarejestrowała 11 kandydatur, a sześć wciąż czeka na weryfikację. Termin ostatecznego zaprezentowania wyborcom listy kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP mija 28 kwietnia.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Artur Bartoszewicz (kandydat niezależny)*

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)*

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)*

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)*

Dawid Jackiewicz (kandydat niezależny)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)*

Wiesław Lewicki (kandydat Normalnego Kraju)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji)*

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)*

Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)*

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

Romuald Starosielec (kandydat Ruchu Naprawy Polski)

Paweł Tanajno (kandydat partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)*

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)*

Adrian Zandberg (kandydat Razem)*

* Protokół rejestracji kandydata został już zatwierdzony przez PKW.