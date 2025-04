"Gdy cła wejdą w życie 9 kwietnia o godz. 12.01, Chiny zobaczą dodatkowe 104 proc. dodane do importu. Chiny nie dotrzymały ustalonego przez prezydenta Donalda Trumpa terminu do południa czasu wschodniego na usunięcie taryf odwetowych" - napisał na platformie X reporter Fox Business Edward Lawrence, powołując się na rzeczniczkę Białego Domu.

Lawrence potwierdził w ten sposób, że Trump zamierza zrealizować swoją groźbę z poniedziałku, kiedy zagroził nałożeniem dodatkowego 50-procentowego cła na import z Chin, jeśli Pekin nie wycofa się ze swoich 34-procentowych ceł odwetowych zapowiedzianych w piątek, które mają wejść w życie w czwartek.

Donald Trump nałoży 104-procentowe cło na Chiny

Trump nałożył już w lutym 20-procentowe cło na towary z Chin, zaś w ubiegłą środę zapowiedział nałożenie dodatkowej 34-procentowej stawki w ramach taryf mających ustanowić "wzajemność" w stosunkach handlowych. Po tym, jak Pekin zapowiedział odwet tym samym, prezydent USA zapowiedział kolejne 50 proc., co łącznie daje 104-procentową stawkę dla niemal wszystkich produktów importowanych z Chin.

Dodatkowe cła na Chiny, jak i na 56 innych państw, z którymi USA mają deficyt handlowy, wejdą w życie w środę o północy czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 6 rano w Polsce). Wśród dotkniętych krajów będzie również Polska, jako część Unii Europejskiej, która otrzyma 20-procentowe cło.

Do tematu odniósł się w "Gościu Wydarzeń" Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. - Szok. Nazwałbym to bardzo mocno, bo prowadzi to już nie do starcia, o cła i batalii o gospodarkę, tylko wojny gospodarczej, która może zawsze wymknąć się spod kontroli - skomentował.

- Gdy Chiny i Stany Zjednoczone zaczynają straszyć się na takim dużym levelu, a jednocześnie wprowadzać to w życie, to koniec końców stracą na tym obywatele, firmy. Przywódcy może kiedyś się pogodzą, ale gospodarka szybko się nie otrząśnie - stwierdził.

Według Gawkowskiego Elon Musk, właściciel Tesli, która ma fabrykę w Chinach także będzie zszokowany decyzją Trumpa. - Spowoduje to, że ceny akcji jego firmy będą pikowały. Dla każdej gospodarki na świecie nałożenie takich ceł, a jednocześnie polityka retorsji, czyli cła w drugą stronę, powoduje komplikacje - powiedział minister.

- Tak się zaczynały wojny w XX wieku. Zawsze na końcu chodziło o pieniądze i gospodarkę. Mam nadzieję, że tak nie będzie - stwierdził.

