Jak przekazała we wtorek ambasador USA przy ONZ Dorothy Shea, "Stany Zjednoczone nie będą miały cierpliwości do negocjacji prowadzonych w złej wierze, ani do łamania zobowiązań w czasie, gdy Waszyngton dąży do zakończenia wojny na Ukrainie".

Dyplomatyka zapowiedziała przy tym, że zachowanie Władimira Putina w kwestii zawieszenia broni w Ukrainie będzie "ostatecznie ocenione".

Jej wypowiedź miała miejsce podczas wtorkowego zebrania Rady Bezpieczeństwa ONZ, w związku z ubiegłotygodniowym rosyjskim atakiem rakietowym na Krzywy Róg, w którym zginęło 20 osób - w tym dziewięcioro dzieci - a 75 zostało rannych.

Amerykanie ostrzegają Rosję. "Ataki mogą zaszkodzić wysiłkom pokojowym"

- Wzywamy Federację Rosyjską, aby pamiętała, że ataki takie jak ten na Krzywy Róg i egzekucje jeńców wojennych mogą potencjalnie zaszkodzić wysiłkom pokojowym i wszystkim zależnym od nich dyskusjom" - zagroziła dyplomatka.

Do głosu został również dopuszczony ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia, który za śmierć mieszkańców w Krzywym Rogu obwinił ukraińską obronę powietrzną. Przypomniał jednocześnie, że jednym z długo deklarowanych celów Moskwy jest demilitaryzacja Ukrainy, którą zamierza osiągnąć, "używając środków wojskowych lub negocjacyjnych w taki sposób, aby mieć pewność, że Ukraina nie będzie już zagrożeniem dla Rosji".

- Jesteśmy gotowi na poważny i praktyczny dialog, ale nie pozwolimy, aby ktokolwiek nas oszukał. Nie pozwolimy nikomu wykorzystać tego procesu negocjacyjnego do wzmocnienia potencjału militarnego reżimu w Kijowie" - mówił Nebenzia.

Ukraina zaakceptowała propozycję USA. "W odpowiedzi Rosja atakuje ukraińskie miasta"

Zastępczyni ambasadora Ukrainy przy ONZ Chrystyna Hajowyszyn podkreśliła, że władze w Kijowie zaakceptowały propozycję USA w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni.

- W odpowiedzi na tę propozycję Rosja atakuje ukraińskie miasta i wsie dronami, bombami, artylerią oraz pociskami balistycznymi i manewrującymi - relacjonowała ukraińska dyplomatka członkom Rady Bezpieczeństwa.

- Rosja demonstruje całkowite lekceważenie międzynarodowych wysiłków na rzecz pokoju prowadzonych przez Stany Zjednoczone - podkreśliła Hajowyszyn.

