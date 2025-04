Rząd przyjął kluczową ustawę. Nadchodzi rewolucja w przepisach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o deregulacji procesu inwestycyjnego związanego z kwestiami bezpieczeństwa państwa. Jak przekazał na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, "to jest bardzo ważny akt prawny". - Proces inwestycyjny trwa zbyt długo, czasem ciągnie się przez kilkanaście lat (...) nie mamy czasu do stracenia - stwierdził minister.

Zdaniem ministra wiele decyzji spowalnia proces strategicznych inwestycji. - My nie mamy czasu do stracenia, ryzyko jest bardzo poważne. Inwestycje wojskowe i te ze względu na bezpieczeństwo publiczne, naszych obywateli muszą być wykonywane natychmiast. Są absolutnym priorytetem - podkreślił.

Szef MON wskazał, że "kończymy z tą niezdolności, z którą się niestety spotkaliśmy po przejęciu rządów, w podejmowaniu decyzji, w ich wykonaniu, wdrożeniu takich decyzji".

- Czasem ten proces inwestycyjny uzyskania samej decyzji trwał nawet trzy lata, albo i więcej. To jest proces uzgadniania tak w wielu ośrodkach decyzyjnych zgód, że opóźnia to strategiczne czy kluczowe inwestycje. Kończymy z tym, bezpieczeństwo państwa jest dla nas najważniejsze, upraszczamy cala procedurę podejmowania decyzji - zaznaczył minister.

Ważna ustawa przyjęta. "Chcemy zagospodarowania środków z UE"

W ramach nowej ustawy inwestycje zostaną podzielone na kluczowe i strategiczne. - Kluczową jest na przykład Tarcza Wschód, również produkcja amunicji, powstanie fabryk amunicji w Polsce. Te rozwiązania dotyczą MON, inwestycji na terenach wojskowych, ale również MSWiA w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności, budowy schronów, magazynów na rzecz obrony cywilnej - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Chcemy nowych linii produkcyjnych, szybko postawionych linii produkcyjnych. Mówimy o produkcji amunicji 155 mm, ale też o nowej linii dla "Pioruna". Chcemy większych zdolności i zagospodarowania środków z UE, które są nam bardzo potrzebne - dodał.

Zaznaczył przy tym, że aby te środki nie przepadły, "musi być zdolność polskiego przemysłu do natychmiastowego zagospodarowania tych środków i postawienia tych linii produkcyjnych, a nie zwlekania wiele lat z możliwością takiej inwestycji".

Z kolei w przypadku inwestycji strategiczny szef MON przekazał, że "w uproszczony sposób będzie wydawana decyzja przez wojewodę - tylko i wyłączne - będą krótsze terminy (…) to dwu, trzykrotnie skróci cały proces inwestycyjny".

- Budowa na rzecz jednostek, zakup ziemi, nowe poligony, tworzenie nowych miejsc do ćwiczeń, składowania amunicji wraz ze strefą ochrony - wyjaśnił.

Szef MON: To jest ustawa, która zmienia podejście do bezpieczeństwa

W ustawie przygotowano również wdrożenie specjalnego programu, który umożliwi wskazywanie tych inwestycji, które będą istotne ze względów strategicznych i bezpieczeństwa.

- To jest ustawa, która zmienia w ogóle podejście do bezpieczeństwa, inwestycji w bezpieczeństwo. Potrzebujemy inwestycji infrastrukturalnych również po to, żeby przyjąć sprzęt, który zamówiliśmy - powiedział minister.

- Bez nowych lotnisk, magazynów, hangarów nie będziemy w stanie przyjąć (sprzętu - red.), który zamawiamy, chociażby u naszych amerykańskich sojuszników - dodał.

wb / Polsatnews.pl