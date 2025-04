7 kwietnia ukazały się wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Dane dotyczące zdrowia Polaków przygotował Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akadaemii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Socjologii UMCS.

Z badania wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat ograniczyliśmy gimnastykę z 3 do 2,7 dnia w ciągu tygodnia. Gorzej od Polaków wypadają wyłącznie Węgrzy. Najbardziej wysportowane społeczeństwa Europy znajdują czas na sport cztery dni. Przez dekadę zwiększył się odsetek Polaków, którzy zrezygnowali z aktywności fizycznej - z 34 do 36 proc.

Według danych z ESS, 60 proc. z nas zmaga się z lekką nadwagą. Ta zaczyna się od wartości 25 w stosunku masy do wzrostu (BMI). W Polsce średnia wartość to 26,33.

Samopoczucie i najczęstsze bóle. W czołówce plecy i szyja

W badaniu zapytano Polaków również o objawy depresji. Według przyjętej metody sytuację uznawano za niepokojącą, jeśli ankietowany przyznał się do czterech z ośmiu prezentowanych objawów depresji. W taki sposób odpowiedziało 11 proc. osób biorących udział w badaniu. To ósmy najgorszy wynik w Europie. 10 lat temu negatywne samopoczucie wskazało 13 proc.

Jeśli chodzi o ogólny stan zdrowia, 68 proc. Polaków ocenia go dobrze lub bardzo dobrze. W przypadku schorzeń najczęściej narzekamy na ból pleców i szyi - 32 proc. badanych. Co ósma osoba deklaruje bóle głowy, problemy z sercem i krążeniem. Wysokie ciśnienie to domena co piątej osoby, co dwunasta zmaga się cukrzycą.

Komentujący badanie socjolog dr Michał Kotnarowski dodaje, że jesteśmy w czołówce państw, gdzie chorych na nowotwór jest więcej niż wyleczonych. Proporcja stanowi 8 do 4 proc.

Ile pijemy i palimy? Niewielka poprawa

Europejski Sondaż Społeczny analizuje również spożycie alkoholu. 2 proc. Polaków spożywa alkohol codziennie, 20 proc. raz w tygodniu. To niewielka poprawa, bo 10 lat temu alkohol raz w tygodniu spożywała jedna czwarta ankietowanych.

Codziennie papierosy w Polsce pali 21 proc. osób. To dziewiąte miejsce w Europie. Najwięcej osób pali w Grecji - 38 proc. społeczeństwa.

