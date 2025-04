Szymon Hołownia przekazał w mediach społecznościowych, że złożył pozew przeciwko Sławomirowi Mentzenowi za "kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej". Chodzi o słowa ws. zapraszania migrantów do Sejmu. - Zmierzymy się w sądzie, panie Sławku. Rozstrzygnięcie błyskawicznie - napisał.

Szymon Hołownia napisał na platformie X, że złożył pozew przeciwko Sławomirowi Mentzenowi za "kłamstwa głoszone z mównicy".

Szymon Hołownia pozywa Sławomira Mentzena

"Mentzen boi się debaty, ale nie boi się kłamać. Złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Konfederacji za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej. Zmierzymy się w sądzie, panie Sławku. Rozstrzygnięcie błyskawicznie" - napisał marszałek Sejmu.

Chodzi o słowa, które Sławomir Mentzen wygłosił podczas środowego posiedzenia Sejmu. Lider Konfederacji zarzucił rządzącym, że przyczynili się do kryzysu migracyjnego. Stwierdził, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski pomagali migrantom, a Szymon Hołownia "zaprosił ich do Sejmu".

ZOBACZ: Wyborca zachwalał Mentzena. Usłyszał od Hołowni: Jesteście jak socjalizm

- Donald Tusk mówił, że migranci na granicy z Białorusią to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Rafał Trzaskowski wydał 300 tys. złotych na paszkwil "Zielona granica", gdzie obrażano, lżono funkcjonariuszy Straży Granicznej tylko dlatego, że bronili naszej granicy. Posłowie Platformy Obywatelskiej biegali na granicę przeszkadzać Straży Granicznej. Pizzę zamawialiście tym migrantom, jedzenie im w siatkach z Ikei nosiliście. Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych migrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił z nimi sobie sweet focie i wrzucał do internetu - mówił Mentzen.

Sławomir Mentzen stwierdził także, że rząd jest w zmowie z Niemcami i Rosją. Zaapelował o poparcie postulatu Konfederacji ws. wycofania się z paktu migracyjnego. - Wzięliście udział w wojnie hybrydowej po stronie Rosji. Jesteście pożytecznymi idiotami Putina - powiedział.

Wigilia dla potrzebujących w Sejmie

Szymon Hołownia dwa miesiące po objęciu swojego stanowiska zorganizował wigilię m.in. dla osób chorych, w kryzysie bezdomności oraz tych z doświadczeniami migracyjnymi. Zapewnił, że sprawdził, kto dokładnie zawitał do Sejmu.

- Jest to od początku do końca kłamstwo, zweryfikowaliśmy po raz trzeci detalicznie wszystkie i zaproszenia i osoby, które wzięły udział w wigilii dla osób w kryzysie, którą zorganizowałem dwa miesiące po tym, jak zostałem marszałkiem, bo taki mam zwyczaj. Pierwszego roku była wigilia dla osób w kryzysie, były osoby w kryzysie bezdomności, były osoby niepełnosprawne, były osoby chore, były osoby z doświadczeniem migracyjnym - tłumaczył na konferencji prasowej.

ZOBACZ: Szymon Hołownia gotowy na debatę w Polsat News. Wskazał na Sławomira Mentzena

Marszałek dodał, że Sejm jest miejscem otwartym dla każdego, kto przebywa w Polsce legalnie, a jego obowiązkiem jest pilnować tej idei.

- Nikomu, żadnemu kłamcy politycznemu nie pozwolę zbrukać tej idei. Jasno i wyraźnie mówię: Sejm jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy legalnie w Polsce przebywają, którzy chcą znaleźć się właśnie w Sejmie Rzeczpospolitej - kontynuował.