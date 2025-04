Gen. Polko o wycofaniu wojsk z Jasionki: To dobry sygnał dla Putina

- Amerykanie nie będą też organizować misji szkoleniowych, a wsparcie logistyczne będzie realizowane w znacznie mniejszym stopniu - powiedział Polko.

- Także jest to zły sygnał dla Ukrainy, dobry dla Putina, a w istocie także zły sygnał dla Polski, ponieważ niepodległa Ukraina to bezpieczeństwo Rzeczpospolitej - uzupełnił.

"Amerykańska administracja nie daje Europie czasu, by mogła się dozbroić"

Gość Polsat News odniósł się pozytywnie do żądań prezydenta Trumpa, by Europa wzięła większą odpowiedzialność za swoją obronę, ale stwierdził, że amerykańska administracja nie daje Europie czasu, by mogła się dozbroić.

ZOBACZ: Relokacja wojsk USA w Polsce. Jest reakcja Dudy i Kosiniaka-Kamysza

- Jeśli Europa rzeczywiście ma przejąć na siebie ciężar wsparcia Ukrainy, to warto byłoby dać jej czas, by zrealizowała słuszne żądania prezydenta Trumpa. Do tego czasu Stany Zjednoczone powinny dźwigać na sobie ciężar, który podjęły wraz z orędziem na Zamku Królewskim prezydenta Bidena, który mówił, że trzeba przygotować się na długi marsz - powiedział.

WIDEO: Gen. Polko: Wycofanie amerykańskich wojsk z Jasionki to dobry sygnał dla Rosji

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zapytany o miejsce, gdzie amerykańskie wojska mogłyby zostać rozlokowane, Polko wskazał rejon od Szczecina do Dolnego Śląska, a także tereny przy granicy z obwodem królewieckim.

"To strategiczny cel Putina: wypchnąć Amerykanów z Europy"

- To strategiczny cel Putina: wypchnąć Amerykanów z Europy, realizowany ze szkodą dla samych Amerykanów i podważa wiarygodność sojuszu NATO, bo bez Stanów Zjednoczonych w Europie to będzie ogromne wyzwanie. Tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na inicjatywę tzw. państw zaangażowanych podejmowaną przez Wielką Brytanię i Francję. To jeszcze bardziej wskazuje na konieczność, by budować wspólne systemy szkolenia - ocenił generał.

ZOBACZ: Media: USA rozważają wycofanie żołnierzy z Europy Wschodniej

Polko nie wierzy jednak w możliwość całkowitego odwrócenia się Stanów Zjednoczonych od Europy, "ponieważ mają na Starym Kontynencie zbyt wiele interesów" i cały czas podtrzymują zapewnienia o pozostaniu w NATO.

WIDEO: Marek Jakubiak broni Donalda Trumpa. "Europa jest narkomanem" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg / Polsatnews.pl