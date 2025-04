Policja zatrzymała byłego mistrza olimpijskiego w rzucie młotem i byłego posła Szymona Z. Funkcjonariuszy wezwano z powodu awantury w domu sportowca. 48-latek został przewieziony do miejscowego komisariatu w celu wytrzeźwienia.

Mistrz olimpijski w rzucie młocie i były poseł PO Szymon Z. został zatrzymany przez policję w swoim domu podczas interwencji dotyczącej awantury domowej. Były sportowiec został przewieziony do miejscowego komisariatu w celu wytrzeźwienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór w podpoznańskim Swarzędzu (woj. wielkopolskie). O sprawie pierwszy poinformował RMF FM.

- Interwencja dotyczyła awantury domowej, po której mężczyzna będący pod wpływem alkoholu został przewieziony do komisariatu w celu wytrzeźwienia. To wszystko, co na ten moment możemy powiedzieć w tej sprawie - poinformowała mł. asp. Anna Klój z zespołu prasowego poznańskiej policji.

Swarzędz. Mistrz olimpijski Szymon Z. zatrzymany

48-letni Szymon Z. to mistrz olimpijski z Sydney (2000) i mistrz świata z Edmonton (2001). W swoim dorobku ma łącznie trzy medale MŚ oraz jeden mistrzostw Europy. Sześciokrotnie ustanawiał rekord Polski. Karierę sportową zakończył w 2016 roku.

Rok wcześniej startując z listy Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat posła na sejm VIII kadencji i sprawował tę funkcję do 2019 roku. W kolejnych wyborach w 2019 r. nie uzyskał reelekcji, a w kwietniu 2022 roku opuścił szeregi partii.

Od 2022 roku jest trenerem młociarza Pawła Fajdka, pięciokrotnego mistrza świata, mistrza Europy i brązowego medalisty igrzysk w Tokio.

an / PAP