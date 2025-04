Ambasador Ukrainy odpowiada Leszkowi Millerowi. "Nie o to chodziło"

- Z pokorą i spokojnie przyjmuję taką krytykę, bo pan premier ma do tego prawo - powiedział w Polsat News Wasyl Bodnar, odnosząc się do słów Leszka Millera na jego temat. Chodzi o dyskusję na temat udziału Polski w odbudowie Ukrainy. - Nie o to mi chodziło, nie ma żadnych powiązań między rozmieszczeniem wojsk a działaniem biznesu - podkreślał Bodnar.