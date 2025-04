"Putin popiera zawieszenie broni". Kreml stawia warunki

W poniedziałkowym oświadczeniu Kremla podano, że Władimir Putin nadal popiera zawieszenie broni na Ukrainie. W osiągnięciu celu przeszkadza mu jednak brak odpowiedzi na "kluczowe pytania".

Putin obwinia USA i Ukrainę. "Nikt nam nie odpowiada"

- Putin uważa, że zawieszenie broni jest konieczne, jednak zanim do tego dojdzie należy odpowiedzieć na cały szereg pytań - przekazał reporterom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Te pytania nadal wiszą w powietrzu, nadal nikt na nie nie odpowiedział - dodał, obwiniając za brak postępu stronę ukraińską.

Pytany o szczegóły Pieskow wymienił m.in. "brak kontroli nad reżimem w Kijowie" oraz "dalszą militaryzację Ukrainy".

O swojej frustracji coraz głośniej mówi także Donald Trump. W marcu, podczas wywiadu z NBC News powiedział, że jest "wkurzony" na Putina. Do sprawy odniósł się również w miniony weekend. - Rozmawiamy z Rosją. Chcemy, by przestali. Nie podobają nam się bombardowania, a mimo to, one wciąż trwają - powiedział Trump.

W piątek na temat negocjacji wypowiedział się natomiast sekretarz Stanu USA Marco Rubio. Wyraźnie zaznaczył, że Trump "nie wpadnie w pułapkę niekończących się negocjacji" z Rosją. - Już niedługo będziemy wiedzieć, czy Rosja mówi o pokoju poważnie - dodał.

Wojna na Ukrainie. Co dalej z pokojem?

Rosja od samego początku jest zdystansowana w sprawie rozejmu. Władimir Putin od początku rozmów miał wątpliwości, kto miałby pilnować granicy frontu.

Gdy poinformowano o zawieszeniu broni na Morzu Czarnym oraz wstrzymaniu ataków na infrastrukturę energetyczną, Kreml zaczął publikować komunikaty, z których wynikało, że porozumienie na morzu wejdzie w życie, "gdy zostaną zniesione sankcje na rosyjskie podmioty".

