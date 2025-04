Zgodnie z oświadczeniem MSZ Iranu, konsultacje odbędą się w dniach 7-8 kwietnia. - Rosja pozostaje w stałym kontakcie z Iranem i jest gotowa dołożyć wszelkich starań, aby dyplomatycznie rozwiązać kwestię nuklearną - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej podobne rozmowy zorganizowano w Pekinie. Przedstawiciele trzech państw spotkali się 14 marca. MSZ Rosji oświadczyło wówczas, że strony zgodziły się skoncentrować wysiłki na znalezieniu "realnych, trwałych rozwiązań negocjacyjnych".

Rozwiązania te mają "wyeliminować zachodnie uprzedzenia dotyczące irańskiego programu nuklearnego" - stwierdza w swojej depeszy rosyjska agencja TASS.

Groźby USA i Iranu. W tle program atomowy

Pod koniec marca Iran ostrzegł Stany Zjednoczone, że w przypadku amerykańskiego ataku, Teheran odpowie "silnym ciosem".

ZOBACZ: Rośnie napięcie wokół Iranu. "Konfrontacja militarna prawie nieunikniona"

To odpowiedź na słowa Donalda Trumpa, który oświadczył, że jeśli Iran nie przystąpi do porozumienia nuklearnego, "dojdzie do bombardowania". Waszyngton domaga się ograniczenia irańskiego programu jądrowego.

Z ustaleń "Teheran Times" wynika, że irańskie siły zbrojne przygotowały rakiety zdolne do uderzenia w pozycje związane z USA. Broń ma być składowana w podziemnych magazynach rozsianych na terenie całego kraju.

Źródła: Reuters, TASS