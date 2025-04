Ten przelew od skarbówki powinien zwrócić naszą uwagę

Na konta Polek i Polaków trafiają od niedawna przelewy z Urzędu Skarbowego. To często kwoty niebagatelne, bo zwroty nadpłaconego podatku sięgają nawet tysięcy złotych. Potwierdzają to dane resortu finansów. Wynika z nich, że do płatników wraca średnio niemal 2000 zł. Pozostały ostatnie tygodnie, by dopełnić obywatelskiego obowiązku i złożyć zeznanie podatkowe.

Do 30 kwietnia można rozliczać PIT-y za 2024 rok. Jeśli ktoś zapłacił więcej, niż było to należne fiskusowi, różnica ta zostanie mu oddana. W skali całego państwa są to znaczące sumy, w ubiegłym roku przekroczyły 20 mld zł.

Zwrot podatku 2024. Miliardy wracają do Polaków

Polacy ochoczo zabrali się do składania zeznań podatkowych. Zgodnie z informacjami Krajowej Administracji Skarbowej z początku marca, do urzędników dotarło ponad pięć milionów takich deklaracji. Z tego powodu wypłacono już całkiem dużo zwrotów, choć na kwotę niższą niż w 2024 r. - podaje "Fakt". Dziennik dotarł do danych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że na konta Polaków wróciło już 5,9 mld zł, co daje średnią wysokość przelewu wynoszącą 1944,50 zł.

Część społeczeństwa może ze śmiałością oczekiwać zastrzyku gotówki. Chodzi na przykład o emerytów i rencistów, których miesięczny dochód to niecałe 2100 zł na rękę. Zgodnie z wyliczeniami "Faktu", świadczenie w wysokości 2093 zł przełoży się na zwrot rzędu 380 zł. Osoby, których emerytura wyniosła 1800 zł brutto (a więc nieznacznie przekraczała minimalną), uzyskają ok. 260 zł. Są to środki stanowiące ekwiwalent za zaliczki pobrane z trzynastek i czternastek.

Sprawdzono też sytuację pracujących na podstawie umowy zlecenia. Zarabiający w ten sposób na podstawie kilku takich umów, którzy nie złożyli PIT-2, mogą uzyskać nawet 3600 zł zwrotu (przy dochodach od 4000 zł).

Cenne ulgi podatkowe

Jak zwiększyć szansę na zwrot podatku? Pomoże skorzystanie z jednej z licznych ulg. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, najpopularniejszą z nich jest ulga na dzieci. Pozwala ona odliczyć:

1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko,

2000,04 zł na trzecie,

2700 na czwartego i kolejnego potomka.

W przypadku pary z czwórką dzieci jest to więc ponad 6900 zł. Rodziny 4+ mogą ponadto skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł.

Kolejne chętnie wybierane preferencje podatkowe to między innymi ulga dla młodych, dla pracujących seniorów czy termomodernizacyjna. Ta ostatnia uchodzi za szczególnie opłacalną propozycję. Pozwala właścicielom domów na odliczenie kosztów ocieplenia, wymiany źródła ciepła lub instalacji odnawialnych źródeł energii. Limit wsparcia to 53 000 zł, a w przypadku małżonków nawet 106 000 zł.

Choć składanie deklaracji w tradycyjny sposób jest możliwe, urzędnicy zachęcają, by zrobić to online, za pomocą systemu twój e-PIT. Dla podatnika takie rozwiązanie może być wygodniejsze, daje też inną korzyść. Zapewnia zwrot nadpłaty w ciągu 45 dni (jeszcze szybciej, gdy posiada się Kartę Dużej Rodziny). Użycie papierowego dokumentu wiąże się nawet z trzymiesięcznym oczekiwaniem na transfer środków.

