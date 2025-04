Ujawnimy niebezpieczne metody działań kierowców warszawskich taksówek, którzy - kiedy nie uda im się wymusić kilkuset złotych za kurs - grożą, zastraszają, a nawet przetrzymują w aucie wbrew woli. W takim potrzasku znalazła się również reporterka Monika Gawrońska. Bo to, co miało być testem, stało się rzeczywistością. Reportaż "Taxi Pułapka" już dziś o 21:00 w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia".

Codziennie w Warszawie setki kobiet wsiadają do taksówek, nie podejrzewając nawet, że ta podróż może mieć dramatyczny finał.

Wystarczy pośpiech i chwila nieuwagi, bo na największych warszawskich dworcach każdego dnia stoją nieuczciwi taksówkarze, których ciężko odróżnić od licencjonowanych przewoźników. Kuszą szybkim transportem w dowolne miejsce, ale na końcu trasy żądają kilkuset złotych zapłaty - i to zupełnie legalnie.

Jednak gdy pasażerka odmawia zapłaty, zaczyna się jej dramat. Często taki kurs kończy się zastraszaniem, agresją, a nawet przetrzymywaniem w samochodzie wbrew woli. I nie są to pojedyncze historie.

"Taxi Pułapka". Pokazujemy mechanizm przetrzymywania pasażerek wbrew woli

Reporterka Polsat News Monika Gawrońska wsiadła do jednej z podejrzanych taksówek, a to co miało być testem - stało się rzeczywistością.

Rozmawialiśmy również z kobietami, które znalazły się w podobnej pułapce. Zostały oszukane, zastraszone i były przetrzymywane wbrew ich woli.

"Taxi Pułapka" to reportaż ujawniający niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać na kobiety podróżujące taksówkami, to też przestroga dla wszystkich - bo to się dzieje tu i teraz.

Reportaż został przygotowany przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News, emitowany jest w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia". Transmisja w niedzielę o 21:00.

