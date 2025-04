- Wziął urlop, pracuje bardzo intensywnie w terenie, więc wierzę, że ten wynik będzie dobry - tak o kampanii Szymona Hołowni mówił w "Gościu Wydarzeń" europoseł PSL Adam Jarubas. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem zapewniał też, że jego partia zrobi wszystko, aby obecny marszałek Sejmu wszedł do drugiej tury. Pytany o finansowe wsparcie dla Hołowni, odparł, że sam wpłacił 10 tysięcy złotych.

Marcin Fijołek zapytał Adama Jarubasa o kampanię wyborczą Szymona Hołowni oraz sposób jej prowadzenia. Obecny marszałek Sejmu jest kandydatem na prezydenta RP zarówno swojej partii, czyli Polski 2050, jak i PSL-u, skąd wywodzi się rozmówca prowadzącego "Gościa Wydarzeń". Obie te formacje tworzą polityczne porozumienie - Trzecią Drogę.

Europoseł w odpowiedzi zwrócił uwagę, że do daty I tury wyborów, czyli 18 maja, zostało jeszcze sporo czasu. - Te sześć tygodni mogą wnieść jeszcze dużo nowych wartości, bo rzeczywiście kampania dzisiaj jest nieco chaotyczna. Mówię o kampanii wszystkich kandydatów. Są różne wątki, mamy debaty sejmowe, które skupiają uwagę bardzo emocjonalnie - tłumaczył na antenie Polsat News.

Wybory 2025. Europoseł PSL wskazuje mocną cechę Hołowni. "Sprawdza się"

Jarubas zwrócił uwagę, że do Państwowej Komisji Wyborczej wymagane 100 tysięcy podpisów poparcia pod kandydaturą przekazało 17 pretendentów do najwyższego urzędu w państwie, z czego 11 zostało do tej pory zatwierdzonych. Zapewnił, że wierzy w Hołownię, wskazując jego mocną stronę.

- Liczę na to, że (w kampanii - red.) będzie to jednak starcie wizji programowych, ciekawych idei, a nie tylko łomot typowo polityczny. W tym akurat, takiej rozmowie w debatach, nasz kandydat Szymon Hołownia sprawdza się bardzo dobrze - ocenił.

Wiceprzewodniczący PSL w niedzielnym "Gościu Wydarzeń" przywołał wynik Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 2023 roku. Według niego był on efektem "dobrej komunikacji" Hołowni. Wówczas sojusz PSL i Polski 2050 zyskał poparcie ponad 14 procent głosujących.

PSL da środki na kampanię Hołowni? Jarubas: Ja wpłaciłem 10 tysięcy

Jarubas podkreślał, że marszałek Sejmu "wziął urlop, pracuje bardzo intensywnie w terenie", dlatego liczy na jego dobry wynik. - Pytanie, czy to wystarczy na wejście do drugiej tury? Jako PSL również zrobimy wszystko, żeby tak było - zapewnił.

Wtedy Marcin Fijołek dopytał, czy ludowcy zamierzają wesprzeć finansowo działania Hołowni. - Będziemy o tym rozmawiać. W najbliższy piątek jest posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, dzień później Rada Naczelna, ale wiem, że są już indywidulane wpłaty. Ja sam wpłaciłem 10 tysięcy złotych - zdradził, zachęcając po chwili partyjnych kolegów, aby również wsparli kampanię.

W większości sondaży Hołownia zajmuje czwarte miejsce. Bezpośrednio przed nim jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który zwykle zamyka podium albo wymienia się miejscem z popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. Na czele plasuje się reprezentant KO - Rafał Trzaskowski.

