Gwałtowny powrót zimy. Tatry pokryły się śniegiem

W sobotę w całej Polsce doszło do załamania pogody, a w Tatrach spadł śnieg. W Zakopanem przybyło 10 cm śniegu, a na górskich szczytach było to nawet 80 cm.

Tatry. Załamanie pogody

Warunki pogodowe dały się we znaki również kierowcom. Panuje zamieć śnieżna, która ogranicza widoczność do minimum, a w wielu miejscach zalega błoto i jest ślisko. Na jezdnie wyjechały pługopiaskarki. W nocy doszło do kilku kolizji.

Prognozy na najbliższe dni zapowiadają dalsze opady śniegu w wyższych partiach Tatr oraz deszcz ze śniegiem na Podhalu. W górach nadal ma być mroźno - temperatura na szczytach utrzyma się poniżej - 10 st. C. Dopiero w drugiej połowie tygodnia spodziewane jest chwilowe ocieplenie i poprawa pogody.

Mimo niekorzystnych warunków w Tatrach rozpoczął się okres kwitnienia krokusów. W ramach akcji "Ani kroku(s) dalej" wyznaczono specjalne szlaki, na których można obserwować kwiaty.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego

W związku z gwałtowną zmianą pogody TOPR ogłosił trzeci stopień zagrożenia lawinowego w partiach powyżej 1700 m n.p.m. i drugi stopień zagrożenia lawinowego w dolnych partiach gór. Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana słabo lub umiarkowanie, co oznacza, że zejście lawiny jest możliwe nawet przy minimalnym obciążeniu. Szczególnie niebezpiecznie jest na stromych stokach.

TOPR apeluje o to, aby unikać pieszych wędrówek lub dobrze się do nich przygotować. Na szlakach jest bardzo niebezpiecznie i wymagane jest doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt.

"Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości" - przekazuje TOPR w komunikacie.

