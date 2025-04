Państwowa Straż Pożarna odnotowała w sobotę łącznie ponad 1400 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów śniegu.

Załamanie pogody. Ponad 1400 interwencji

Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał, że najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: mazowieckim (346), kujawsko-pomorskim (276), warmińsko-mazurskim (181), pomorskim (170), łódzkim (155), małopolskim (75) oraz wielkopolskim (55).

- W wyniku silnego wiatru dwie osoby zostały poszkodowane - do zdarzenia doszło w Warszawie, gdzie drzewo spadło na przystanek autobusowy. Odnotowano również siedem przypadków uszkodzeń dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych - przekazał Kierzkowski.

ZOBACZ: Pogoda spłatała figla. Olsztyn o poranku powitany burzą śnieżną

Na Mazowszu w powiecie przasnyskim silny wiatr zerwał dach z piętrowej stodoły, w której składowano słomę, a w powiecie żuromińskim - dach z garażu.

W woj. kujawsko-pomorskim w powiecie lipnowskim zerwana została m.in. część dachu z konstrukcją z domu jednorodzinnego i pokrycie dachu na budynku ośrodka kultury. W powiecie włocławskim na trasie 62 powalone drzewo zablokowało całą jezdnię.

W Gdańsku dwa przewrócone buki uszkodziły dwa samochody, nikt nie został jednak poszkodowany.

Alerty IMGW ostrzega. Będzie mocno wiało, spadnie temperatura

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń dla całego kraju. Żółte alarmy obowiązują m.in. w związku z silnym wiatrem. Objęte nimi są województwa: pomorskie, kujawsko - pomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie.

ZOBACZ: Załamanie pogody, setki interwencji straży. W Warszawie są ranni

Ostrzeżenia przed opadami śniegu wydano dla województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego.

Alert przed przymrozkami obowiązuje na terenie całego kraju. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do nawet -4 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -6 stopni. Dla Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej ostrzeżenia będą ważne do niedzieli 6 kwietnia do godziny 9, a w pozostałych regionach do środy 9 kwietnia do godziny 9.

IMGW ostrzega także przed oblodzeniem. Alerty obowiązują na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego.

Wzrost zagrożenia lawinowego w Tatrach

Gwałtowny nawrót zimy nastąpił także w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu w niedzielny poranek leżało blisko 80 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -14 st. C. W samym Zakopanem w nocy przybyło ok. 10 cm świeżego śniegu.

ZOBACZ: Alerty na południu Polski. Groźna pogoda, wiatr powala drzewa

TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego, który obowiązuje powyżej 1600 m n.p.m. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie TOPR. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

W Tatrach panują niekorzystne warunki turystyczne - panuje zamieć śnieżna, a widoczność jest mocno ograniczona. Poruszanie się po szlakach wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

ZOBACZ: "Cud" w górach. Mężczyzna spędził siedem godzin pod śniegiem

Intensywne opady śniegu dały się we znaki również kierowcom - warunki na podhalańskich drogach znacznie się pogorszyły. Na jezdnie wyjechały pługopiaskarki, jednak w wielu miejscach jest ślisko i zalega błoto pośniegowe. W nocy doszło do kilku kolizji.

Prognozy na najbliższe dni zapowiadają dalsze opady śniegu w wyższych partiach Tatr oraz deszcz ze śniegiem na Podhalu. W górach nadal ma być mroźno - temperatura na szczytach utrzyma się poniżej -10 st. C. Dopiero w drugiej połowie tygodnia spodziewane jest chwilowe ocieplenie i poprawa pogody.

WIDEO: Pierwsza elektrownia jądrowa. Polska czeka na zgodę KE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba / polsatnews.pl/PAP