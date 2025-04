Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o dużych zmianach na polsko-białoruskiej granicy. Od niedawna cały jej odcinek objęty jest nowoczesnym monitoringiem. Wszystko to w obliczu rosnącej w ostatnim czasie presji na granicę z Białorusią i zintensyfikowanych ataków na polskich funkcjonariuszy.

"Pełen nadzór elektroniczny nad podlaskim odcinkiem granicy z Białorusią. Straż Graniczna odebrała zaporę elektroniczną zbudowaną na rzekach granicznych Świsłocz i Istoczanka. Zakończyła się także modernizacja bariery elektronicznej wzdłuż istniejącej zapory technicznej" - przekazało w niedzielnym komunikacie MSWiA.



W efekcie cały odcinek polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim jest już objęty nowoczesnym monitoringiem.

Podlaskie. Polsko-białoruska granica objęta w całości nowoczesnym monitoringiem

5 kwietnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w nocy z piątku na sobotę na granicy polsko-białoruskiej doszło do 300 prób nielegalnego przedostania się na naszą stronę. Rosnąć ma także liczba ataków na polskich funkcjonariuszy pilnujących szczelności granic.



- Presja wzrasta. Operacja ze strony białoruskiej i rosyjskiej się nasila. To wszystko jest wykreowane, ma na celu osłabianie siły Europy i Polski – mówił Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

Wcześniej rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński zamieścił w sieci film z monitoringu na zaporze, pokazujący akcję polskich sił na granicy, stwierdzając, że prób przejść cudzoziemców z Białorusi do Polski jest w ostatnim czasie coraz więcej.



"Próby nielegalnego przekraczania granicy są, tak jak to widać na nagraniu z monitoringu, szybko i skutecznie udaremniane. Przejścia nie ma. Polska granica jest szczelna" - zapewnił.

.@Straz_Graniczna przy pomocy bariery elektronicznej nieustannie monitoruje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Każde podejście pod zaporę, a tym bardziej próby nielegalnego przekraczania granicy natychmiast są wykrywane. Ostatnio odnotowywany jest wzrost liczebności… pic.twitter.com/3gnb9XBVcW — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 5, 2025

Z kolei premier Donald Tusk przekazał, że Polska rozpocznie kampanię informacyjną w krajach, z których pochodzi najwięcej migrantów próbujących dostać się do Unii Europejskiej szlakiem przez Białoruś.

Rozporządzenie zawieszające prawo do azylu weszło w życie

27 marca w życie weszło rozporządzenie zawieszające prawo do azylu. Polski rząd przegłosował tzw. ustawę azylową mimo szerokiej krytyki m.in. ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pozwala ona na czasowe terytorialne zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.



Ograniczenie prawa do azylu będzie obowiązywać przez 60 dni. Okres obowiązywania ograniczenia będzie mógł być przedłużony na kolejny - nie dłuższy niż 60 - okres, po wyrażeniu zgody przez Sejm.

Ustawa wymienia grupy wrażliwe, od których wniosek o ochronę przyjąć trzeba bez względu na rozporządzenie. To:

nieletni;

kobiety w ciąży;

osoby, które mogą wymagać specjalnego traktowania w szczególności ze względu na swój wiek lub stan zdrowia;

osoby, wobec których zachodzą okoliczności, które w ocenie organu Straży Granicznej jednoznacznie świadczą o zagrożeniu rzeczywistym ryzykiem doznania poważnej krzywdy w państwie, z którego przybyły bezpośrednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

obywatele państwa stosującego instrumentalizację, z którego terytorium cudzoziemcy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy

Na 186 km granicy z Białorusią stoi - wzniesiona w 2022 r. - stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, która obejmuje zaporę a także odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory, na stalowej zamontowano dodatkowe poziome przęsła, a także zwoje concertiny.

Od 13 czerwca 2024 r. na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy działa strefa buforowa, którą wprowadzono na podstawie rozporządzenia MSWiA. Po raz trzeci (od 10 marca tego roku) została przedłużona na kolejne 90 dni, a także rozszerzona i obejmuje obecnie długość granicy na odcinku 78,29 km w powiecie hajnowskim oraz części powiatu białostockiego, chodzi o teren działania placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Na blisko 60 km granicy nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na odcinku ponad 15 kilometrów położonym w rejonie rezerwatów przyrody pas ma ok. 2 km szerokości, a na odcinku blisko 3,8 km szerokość strefy to ok. 4 km.