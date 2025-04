Rosjanie ostrzelali Krzywy Róg w piątkowy wieczór. Według lokalnych władz rakieta balistyczna uderzyła w centrum dzielnicy mieszkalnej, w okolicach popularnej kawiarni oraz placu zabaw. W ataku zginęło co najmniej 19 osób, a ponad 60 zostało rannych. Wśród ofiar są również dzieci - najmłodsze miało trzy lata.

ZOBACZ: Atak na rodzinne miasto Wołodymyra Zełenskiego. Jest wiele ofiar

Do tragedii na platformie X odniosła się amerykańska ambasador w Ukrainie Bridget Brink. "Jestem przerażona, że dziś w nocy pocisk balistyczny uderzył w pobliżu placu zabaw i restauracji w Krzywym Rogu. Ponad 50 rannych i 16 zabitych, w tym sześcioro dzieci. Oto dlaczego ta wojna powinna się zakończyć" - napisała.

Atak na Krzywy Róg. Zełenski o "rozczarowującej" reakcji USA

Do komentarza amerykańskiej ambasady odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nazywając ją "zaskakująco rozczarowującą". "Tak silny kraj, tak silni ludzie, a jednak tak słaba reakcja. Boją się nawet powiedzieć słowo 'rosyjski' (...)" - stwierdził.

ZOBACZ: Zełenski o zawieszeniu broni. "Można wprowadzić szybko"

Jak podkreślił, konieczne jest wywieranie presji na Rosję, która - zamiast zdecydować się na zawieszenie broni - pozbawia życia. Poinformował również, że w czasie akcji ratunkowej Rosjanie przeprowadzili kolejny atak, tym razem z udziałem dronów, w którym rannych zostało siedem osób, a jedna osoba zginęła.

"Po prostu nie ma głębszego poziomu cynizmu, podłości czy nienawiści do ludzi niż to, co Rosja uosabia dzisiaj" - napisał Zełenski.

Atak na Krzywy Róg. Reakcja polskiej ambasady

Do ataku w Krzywym Rogu odniósł się także m.in. szef ambasady RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz.

"Jestem przerażony barbarzyńskim, rosyjskim atakiem rakietowym na cywilów, w tym wiele dzieci, który miał miejsce wczoraj w Krzywym Rogu. Rosja zniszczyła wczoraj 12 młodych, pięknych istnień. Łączę się w bólu z ich rodzicami i przyjaciółmi. Polska jednoznacznie i nieustannie wspiera Ukrainę" - zapewnił na platformie X.