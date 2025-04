Dwie osoby trafiły do szpitala po tym, jak podczas wichury drzewo wywróciło się na przystanek na warszawskim Żoliborzu. W kilku województwach, z powodu nagłego załamania pogody, strażacy otrzymali około 900 zgłoszeń. Najwięcej interwencji odnotowano na Mazowszu. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed silnym wiatrem i opadami śniegu, a także alert RCB.

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej zgłoszeń odebrano w województwach: mazowieckim - 232, kujawsko-pomorskim - 168 i warmińsko-mazurskim - 132. W Warszawie do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Rydygiera. - Dwie osoby zostały ranne w wyniku upadku drzewa na przystanek autobusowy - poinformował rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.

Więcej o tym zdarzeniu napisał Łukasz Porębski, radny stołecznej dzielnicy Żoliborz. "Na Rydygiera złamało się drzewo wprost na przystanek. Ranne zostały dwie osoby. Drzewo stało na terenie prywatnym, ale wywróciło się na chodnik i uderzyło w wiatę. Gałęzie uderzyły dwie osoby, które zostały zabrane do szpitala" - opisał.

Wichury w całej Polsce. IMGW ostrzega, są ostrzeżenia i alerty

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz śląskiego.

ZOBACZ: Pogoda spłatała figla. Olsztyn o poranku powitany burzą śnieżną

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że wiatr na tym obszarze może osiągnąć średnią prędkość do 35 km/h (nad morzem do 45 km/h - red.), a w porywach do 80 km/h. Z kolei ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dla części województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h w porywach do 95 km/h, z północy.

Spodziewają się opadów śniegu. W jednym regionie może podnieść się stan wód

IMGW wydał też ostrzeżenia przed opadami śniegu I stopnia dla województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego oraz ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wciąż ważne jest również ostrzeżenie I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla Zalewu Szczecińskiego w woj. zachodniopomorskim. Dla obszaru Elbląga, Zalewu Wiślanego i jego zlewni do Nogatu wydano ostrzeżenie II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.