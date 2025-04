Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Polki podtrzymał niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Kobieta trzy lata temu spowodowała śmiertelny wypadek, a stało się to, gdy ścigała się z innym kierowcą, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Tym samym doprowadziła do śmierci dwóch chłopców, którzy jechali ze swoimi rodzicami.

Do tragicznego zdarzenia doszło w lutym 2022 roku w Barsinghausen na terenie Dolnej Saksonii. Polka jechała z prędkością 180 km/h tam, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h. Chciała wyprzedzić inny pojazd, lecz jego kierowca na to nie pozwolił. Na zakręcie straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w inne auto, którym podróżowała para i ich synowie.

Rodzice przeżyli wypadek, lecz pierwszy z chłopców zginął na miejscu, a drugi trafił do szpitala, gdzie również zmarł. W sprawie kobiety przeprowadzono dwa procesy. Za pierwszym razem ona i kierowca, z którym się ścigała - Marco S. - usłyszeli zarzut morderstwa, lecz ostatecznie zostali skazani za udział w nielegalnym wyścigu.

Polka skazana na dożywocie w Niemczech. Spowodowała śmiertelny wypadek

Wtedy to Polka usłyszała wyrok sześciu lat pozbawienia wolności, a mężczyzna - czterech. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe po apelacji uchylił jednak tamtą decyzję sądu, ponieważ dopatrzono się błędów prawnych. Dlatego też proces został powtórzony w lipcu ubiegłego roku. Sąd w Hanowerze skazał Polkę na dożywocie, Marco S. usłyszał natomiast wyrok czterech lat więzienia.

Pozwani złożyli apelację, ale Trybunał podtrzymał wcześniejszy wyrok. "W apelacji złożonej przez skazanych nie stwierdzono ani błędów proceduralnych, ani innych naruszeń prawa" - czytamy w uzasadnieniu. Tym samym oznacza to, że wyrok jest prawomocny.

Zdaniem niemieckiego wymiaru sprawiedliwości skazani byli świadomi ryzyka utraty życia przez osoby znajdujące się w nadjeżdżających pojazdach i świadomie je akceptowali. Jak wskazano, przesłanki morderstwa – w tym działanie z premedytacją, użycie niebezpiecznych środków oraz kierowanie się niskimi pobudkami – zostały w pełni spełnione.