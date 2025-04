Głosowanie w Sejmie poprzedziła burzliwa dyskusja parlamentarzystów. Swój sprzeciw wyrażali politycy partii Razem, Marcelina Zawisza i Adrian Zandberg.

- Panie premierze, zabieracie pieniądze pacjentom. Jeśli minister finansów ma wolno leżące 6 mld to ja panu powiem, na co można te pieniądze przeznaczyć - na nadwykonania. Mieliśmy przedwczoraj komisję na której były pielęgniarki opieki długoterminowej, to są kobiety, które ciężko pracują, one będą teraz musiały pozamykać biznesy, bo nie dajecie im pieniędzy. Takim ludziom chcecie zabrać pieniądze. To jest wasza odpowiedzialność. - mówiła Marcelina Zawisza w trakcie posiedzenia.

- Czy wy uważacie, że każdy człowiek w Polsce zarabia takie pieniądze jak my tutaj i stać go na prywatną opiekę zdrowotną? Nie bądźcie egoistami - pytała z kolei posłanka Lewicy Joanna Wicha.

Składka zdrowotna przegłosowana. Przeciw posłowie Lewicy i PiS

Zgodnie z przewidywaniami przeciwnych ustawie było 20 posłów Lewicy. Z kolei w przypadku polityków Prawa i Sprawiedliwości przeciw było 166, a 7 wstrzymało się od głosu.

Za ustawą zagłosowało natomiast 152 posłów Koalicji Obywatelskiej - jeden wstrzymał się od głosu - oraz 30 polityków PSL i Trzeciej Drogi. 12 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.

Dyskusja wokół składki zdrowotnej w Sejmie. Co mówili posłowie?

- Faktycznie w NFZ brakuje miliardów złotych,. Dlaczego nie ukrucicie absurdalnej turystyki zdrowotnej uprawianej przez absurdalną liczbę mieszkańców Ukrainy, co jest najbardziej odczuwalne we wschodnich województwach Polski, którzy nie płacą w Polsce żadnych składek zdrowotnych, a mają dostęp do służby zdrowia - zaapelował również poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

- Dlaczego tak słabo idziemy w stronę zwłaszcza tego, co obiecywali politycy zwłaszcza Trzeciej Drogi, czyli kwestii składek zdrowotnych do takiego poziomu, jaki był przed polskim ładem. Ta ustawa chociaż obniża składki zdrowotne, to obniża nie tak mocno, jak obiecywaliście w kampanii wyborczej - dodał polityk.

Emocje były na tyle duże, że w pewnym momencie wicemarszałek Piotr Zgorzelski musiał uciszać posłów, by minister finansów Andrzej Domański mógł przemawiać. - 2,5 mln małych i średnich przedsiębiorców skorzysta na tym rozwiązaniu. Całość kosztów zostanie pokrywa przez budżet państwa, NFZ nie dołoży złotówki - tłumaczył.

Zmiany w składce zdrowotnej. Co wprowadzają nowe przepisy?

Według nowych przepisów część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.).

Projekt zakłada także obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Rządowy projekt uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

wb / Polsatnews/pap