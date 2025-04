"Przejścia nie ma. Polska granica jest szczelna" - przekazał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych, zwracając się do migrantów, którzy planują nielegalne przekroczenie polskiej granicy. - Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi - zaapelował szef rządu. Dodał przy tym, że niedługo rozpocznie się specjalna kampania informacyjna w tej sprawie.

Premier Donald Tusk zwrócił się w mediach społecznościowych do osób, które próbują przekroczyć nielegalnie granicę z Polską. Jak przekazał szef rządu, niedługo rozpocznie się kampania informacyjna w tej sprawie. "Przejścia nie ma. Polska granica jest szczelna" - napisał, umieszczając we wpisie nagranie.

- Rozpoczynamy niedługo kampanię informacyjną w siedmiu państwach, skąd pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę - poinformował.

Premier zwrócił się do migrantów. "Nie wierzcie Łukaszence"

Jak dodał, polska granica jest szczelna, a ci którzy chcą ją nielegalnie przekroczyć, nie mogą wierzyć Łukaszence, Putinowi i przemytnikom.

ZOBACZ: Sejm zagłosował ws. składki zdrowotnej. Burzliwa dyskusja na sali obrad

- Nasz przekaz będzie prosty, polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda - powiedział w nagraniu.

Przejścia nie ma. Polska granica jest szczelna. pic.twitter.com/LDmDohCzcZ — Donald Tusk (@donaldtusk) April 4, 2025

- Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalne polskiej granicy. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego jej metra - dodał.

WIDEO: Koniec opłat za parking w polskim mieście. Mieszkańcy zdumieni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb / mjo / Polsatnews.pl