Polska zabiega o zgodę KE na pomoc publiczną, potrzebną do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. - Komisja może się oczywiście nie zgodzić, albo może nałożyć warunki, które będą dla nas trudne do zaakceptowania - przyznał w "Czystej Polsce" Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Jednocześnie zaznaczył, że "to trudny i długi proces, ale jest optymistą".