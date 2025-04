- Obawiam się, że jest to przygotowanie (...) żeby wyeliminować kandydatów opozycji z wyścigu wyborczego - twierdzi Michał Dworczyk odnosząc się do słów Donalda Tuska, który stwierdził, że w Polsce zaczęła się obca ingerencja w wybory prezydenckie. - Do niedawna pan Donald Tusk bagatelizował w ogóle takie rzeczy, sam o tym dobrze wiem - przekazał były wiceminister.

Były wiceszef MON w programie "Graffiti" odniósł się do ostatniego ataku hakerskiego na skrzynkę internetową jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej oraz reakcji premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że jest to wstęp do ingerencji . - Obawiam się, że jest to przygotowanie do takich rozwiązań, jakie zostały zastosowane w Rumunii czy we Francji, żeby wyeliminować kandydatów opozycji z wyścigu wyborczego, trudno mi inaczej to sobie wyobrazić - stwierdził.

- Do niedawna pan Donald Tusk bagatelizował w ogóle takie rzeczy, sam o tym dobrze wiem, bo jestem jedną z tych kilkudziesięciu osób, polskich polityków, których skrzynki zostały zaatakowane przez hakerów powiązanych z rosyjskimi i białoruskimi służbami specjalnymi - dodał.

Jak zaznaczył, tamten incydent wciąż nie może być wyjaśniony przez polską prokuraturę. - Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem już dawno stwierdziły, kto dopuścił się tego ataku. Do tej pory pand Donald Tusk to bagatelizował i żartował - zaznaczył.



- Dzisiaj słyszymy, ze jakiś jest problem, bo skrzynka mailowa działacza PO została zhakowana, widać tu różnice podejścia do obu tych spraw - podkreślił.

Michał Dworczyk o rządzących. "Ta władze nie cofnie się przed niczym"

- To wszystko pokazuje, że wzorem krajów, które przytoczyłem, może u nas również dojść - w przypadku niekorzystanego wyniku kandydata PO, a to jest bardzo prawdopodobne - do zakwestionowania wyborów - przekazał były wiceszef MON.

ZOBACZ: PiS z Konfederacją wyprzedzają Platformę Obywatelską. Najnowszy sondaż

Jak stwierdził, obecna władza "w ostatnich miesiącach dała dowód, że nie cofnie się przed niczym, żeby zniszczyć oponentów politycznych, żeby utrzymać pełnie władzy".

- Mówię na razie o budowaniu atmosfery i tworzeniu moim zdaniem takiego podglebia do ewentualnego zakwestionowania wyborów, gdyby kandydat PO przegrał wybory - podkreślił.

Była dyrektor biura Morawieckiego opuściła areszt. "Władza przekracza granice"

Europoseł skomentował również ostatnią decyzję prokuratury, która postanowiła wypuścić z aresztu Annę Wójcik, byłą dyrektor biura Mateusza Morawieckiego. - O pani dyrektor mogę powiedzieć same dobre rzeczy, bo przez lata współpracy poznałem ją jako bardzo sumienną i profesjonalną urzędniczkę. Bardzo cieszę się, że została zwolniona z aresztu wydobywczego (...) on nie miał żadnego innego celu tylko doprowadzenie do tego, żeby złożyła zeznania zgodnie z oczekiwaniami prokuratora.

ZOBACZ: "Niech nie wprowadza ludzi w błąd". Kołodziejczak odpowiada Sawickiemu

- Bardzo się cieszę, że presja okazała się skuteczna, bo to była jednak presja medialna i też dziękuje wszystkim, którzy się zaangażowali. To wszystko działo się kosztem chorego dziecka - dodał.

- Obecna władze przekracza wszystkie bariery, granice, dopuszczając się tego typu zachowań - podkreślił.

WIDEO: "Zaraźliwy rumuński przykład". Sasin o cyberataku na PO Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb / mjo / Polsatnews.pl