Dworzec kolejowy w Zawierciu w województwie śląskim. To tu dziennikarze "Interwencji" spotkali się z 36-letnim panem Damianem, który przyjechał z Wrocławia, gdzie mieszka i pracuje. Mężczyzna powrócił do swoich stron rodzinnych. Do miejsca, o którym wolałby jednak zapomnieć.

- Będąc tu czuję rozgoryczenie i chęć powrotu do siebie do Wrocławia. Gdybym miał wybór między domem dziecka a tym, co miałem w domu rodzinnym, to wybrałbym dom dziecka. Zaoszczędziłoby to mi mnóstwo cierpienia - przyznaje pan Damian.

"Trzymali go w domu na osobności"

Mężczyzna mieszkał w Zawierciu z rodzicami. Jego matka rozwiodła się i nie opiekowała się synem. Kilkuletniego chłopca wychowywały babcia i prababcia w jednym niewielkim pokoju.

- Chodzenia, czytania, pisania, modlitw uczyłem się z babcią i prababcią - mówi pan Damian.

ZOBACZ: "Interwencja". Regularnie odprowadzał składki. Po wypadku został bez niczego

- Jego mama nie nadawała się, ona nie lubiła ludzi. Chciała, by Damian nie miał kolegów, nie miał nikogo. Trzymali go w domu na osobności - twierdzi pani Renata, kuzynka.

- Zamiast "kocham cię", słyszałem bluzgi. Stłukłem klosz, a miałem wtedy kilka lat, to litania obelg na mój temat. Nawet nie chcę ich przytaczać, ale to były słowa, których nie powinno usłyszeć żadne dziecko - dodaje pan Damian.

Matka trafiła do DPS. "Zagrażała sobie i innym"

Kiedy mężczyzna wyjechał na studia, wierzył, że zapomni już o przeszłości. Jego matka z roku na rok radziła sobie coraz gorzej. Mieszkała sama, wymeldowała pana Damiana z mieszkania, a lokal zamieniła w śmietnik. W końcu trafiła do Domu Pomocy Społecznej.

- Znosiła tu ze śmietnika różne obrazki, kwiaty, cuda… Tam nawet nie dało się wejść, tak było zagracone - mówi kuzynka Renata.

ZOBACZ: "Interwencja": Trafili z mieszkań do "kołchozu". Ponieważ kolej buduje tunel

- Zagrażała zarówno swojemu zdrowiu, jak i bezpieczeństwu innych osób wokół niej mieszkających. W związku z tym sąd zadecydował, że pilnie trzeba zabezpieczyć mamę pana Damiana w DPS-ie – informuje Ewa Pruska z MOPS-u w Zawierciu.

- To ośrodek przeznaczony dla osób przewlekle chorych psychicznie, tutaj nie ma osób, które mogłyby samodzielnie funkcjonować w środowisku - tłumaczy Mariusz Krzyżaniak, dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu dodając, że z tego powodu nie możemy porozmawiać z panią Dorotą.

Syn obciążony kosztami pobytu. Pomocy szukał wszędzie

W Domu Pomocy Społecznej umieścił panią Dorotę sąd. Koszt pobytu to ponad sześć tysięcy złotych. Mimo braku kontaktu z matką, MOPS nakazał panu Damianowi dopłacać za jej pobyt pięćset złotych miesięcznie. Pan Damian zarabia niewiele, ma kredyt i mówi, że nie chce płacić za kobietę, która nigdy nie pracowała i nie była dla niego matką.

Od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Damian odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Kolegium nakazało urzędnikom rozpatrzeć sprawę ponownie.

- Pukałem do każdych drzwi, starłem się uzyskać pomoc, wszędzie był nacisk na prawo. Ostatecznie okazuje się, że to prawo nie było do końca respektowane – komentuje.

ZOBACZ: "Interwencja". W kilka miesięcy miał kupić 27 aut. Nie ma pojęcia, o co chodzi

- SKO przychyliło się do jego odwołania, dostrzegło bardzo dużo uchybień w postępowaniu MOPS-u. Należy badać cały kontekst, bo jeśli faktycznie dziecko było wychowane przez osoby trzecie, wówczas niezgodne z poczuciem moralności, sprawiedliwości jest to, że potem, na stare lata, nie zaznając niczego dobrego w aspekcie emocjonalnym, życiowym, finansowym, trzeba płacić na tego rodzica - wskazuje adwokat Eliza Kuna.

Dziennikarze "Interwencji" interweniowali w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nowa pani dyrektor obiecała tym razem sprawie przyjrzeć się wnikliwiej.

Materiał wideo "Interwencji" można obejrzeć TUTAJ.

WIDEO: Kaczyński vs. Giertych w Sejmie. Mocne słowa przy mównicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Interwencja