"Wypowiedzenie wojny handlowej", "wywrócenie sojuszy", "Ameryka nie jest już przyjacielem" - w taki sposób włoskie media zareagowały na decyzję Donalda Trumpa o nałożeniu ceł. Do sprawy odniosła się także premier Giorgi Meloni, która zapowiedziała gotowość do "stosownej odpowiedzi".

Włoskie media zareagowały na decyzję Donalda Trumpa dotyczącą nowych ceł. Rzymska gazeta "La Repubblica" wskazuje, że prezydent USA "wypowiedział globalną wojnę handlową", dodając, że świat obserwował "show" w Białym Domu.

Jak jednocześnie zaznaczono, nowe cła USA "zmiotą to, co pozostało z globalizacji i otworzą fazę ekonomicznej niepewności, która może wywrócić sojusze, wywołać konflikty". Podkreślono również, że nowe taryfy celne doprowadzą do obalenia globalnego łańcuchu dostaw światowego handlu, "z lawiną reperkusji, które dotkną każdego z nas".

Przytoczono także słowa włoskiej premier Giorgii Meloni, która oceniła działania Donalda Trumpa jako "błędną decyzję". Szefowa rządu zapowiedziała podjęcie środków, aby doprowadzić do porozumienia z Białym Domem, w celu uniknięcia wojny handlowej.

Włoskie media o cłach Donalda Trumpa: Ameryka nie jest już przyjacielem

Z kolei w gazecie "La Stampa" stwierdzono, że "Donald Trump wykonał bardzo ostry ruch". Jeden z publicystów zaznaczył, że w ramach reakcji Unii Europejskiej przygotować dwie opcje: "łagodną z szacunkiem" albo "oko za oko". Podkreślono, że w tym czasie Europa musi szukać nowych rynków.

Jak ostrzegł turyński dziennik, "wojny handlowe przynoszą tylko katastrofy". Dodano przy tym, że "Ameryka nie jest już przyjacielem (...) wraca do protekcjonizmu, chce być bogata, ale sama".

Według włoskich mediów rząd Giorgii Meloni podjął działania nad wypracowaniem narzędzi pomocowych dla tych sektorów, które najbardziej odczują nowe taryfy celne.

Włosi zapowiadają reakcję. "Stosowna odpowiedź"

Wypowiedź premier przytoczyło również "Il MEssaggero". Szefowa rządu stwierdziła, że kroki Donalda Trumpa "mogą rzucić gospodarkę na kolana, zadając jej śmiertelny cios". Przypomniano, że Meloni w ostatnim czasie wyraziła gotowość do "stosownej odpowiedzi", aby obronić włoski przemysł.

Natomiast według prorządowego "Il Giornale" "rozpoczęła się światowa wojna handlowa". Zdaniem publicysty należy zapamiętać ten czas, ponieważ przechodzi on do historii.

"Pękła pępowina, która od 1945 roku zawsze łączyła i utrzymywała w symbiozie na wszystkich polach Amerykę i Europę, z niemałymi wzajemnymi korzyściami. Bez względu na to, jak skończy się ta sprawa, nawet jeśli nastąpi to jutro, nic nie będzie takie, jak dotąd, bo usankcjonowano to, że nie zawsze i niekoniecznie dwa filary Zachodu - Ameryka i Europa mają zgodnie podążać" - napisano.

wb / Polsatnews.pl