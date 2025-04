Uproszczenie procedur i zmiany w orzekaniu - to główne postulaty protestujących w czwartek osób z niepełnosprawnościami. W związku z wydarzeniem mieszkańców stolicy czekają utrudnienia. Autobusy pojadą zmienionymi trasami.

Pikietujący w sprawie zmian w orzekaniu o niepełnosprawności żądają m.in. znaczącego uproszczenia procedur oraz uczestnictwa w komisjach lekarskich, ekspertów.

Udział w wydarzeniu zapowiedziały osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie oraz popierające ich środowiska. Protest zaplanowano w godzinach 11:30 - 16:00. Spod Sejmu uczestnicy przejdą przez plac Trzech Krzyży, ulicę Bracką oraz Nowogrodzką przed Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Problemy dla pasażerów. Autobusy pojadą zmienionymi trasami

Pasażerowie kilku linii komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami: 108 nie dojedzie do pl. Trzech Krzyży, ale zawróci na ulicy Kruczkowskiego między mostami i pojedzie z powrotem do krańca Św. Bonifacego.

Linia 127 (w stronę Browarnej), 131 i 171 (w kierunku Sadyba, Wilanów, Torwar) będą jechały Alejami Jerozolimskimi do ślimaków zjazdowych mostu Józefa Poniatowskiego, zjadą na ulicę Wioślarską, dojadą do Ludnej i do swoich regularnych tras.

Autobusy linii 517 jadąc do placu Trzech Krzyży skręcą z Alej Jerozolimskich w ulicę Kruczą a następnie Piękną i Alejami Ujazdowskimi dojadą do końca kursu.

osg / mjo / Polsatnews.pl