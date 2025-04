Straty miliardów złotych. Tusk podał pierwsze szacunki o stratach Polski

"Według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4 proc., czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych" - napisał Donald Tusk odnosząc się do decyzji Donalda Trumpa dotyczącej nowej polityki celnej USA. Szef polskiego rządu podkreślił, że jest to "dotkliwy i przykry cios" ze strony administracji Białego Domu.

Wpis Donalda Tuska opublikowany został na platformie X chwilę po godzinie 13. Lider Koalicji Obywatelskiej przedstawił wstępne szacunki dla polskiego PKB po zmianach ogłoszonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa.

"Według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4 proc., czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych. Cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrzymamy" - stwierdził.

"Nasza przyjaźń polsko - amerykańska też musi przetrwać tę próbę" - dodał.

Stany Zjednoczone nakładają cła. "To nasza deklaracja niepodległości gospodarczej"

We wtorek Donald Trump ogłosił wprowadzenie ceł na towary z wszystkich państw, z którymi USA utrzymują stosunki handlowe. - To jeden z najważniejszych dni, moim zdaniem, w historii Ameryki. To nasza deklaracja niepodległości gospodarczej - mówił podczas ceremonii w Ogrodzie Różanym, zapowiadając po raz kolejny, że dzień ten przejdzie do historii USA jako "dzień wyzwolenia".



Trump, tuż przed podpisaniem rozporządzenia ws. wzajemnych ceł, przekonywał, że jego decyzje ożywią narodową gospodarkę i obniżą ceny wielu towarów dla amerykańskich konsumentów, a kraj znowu stanie się bogaty. - Przez dziesięciolecia nasz kraj był rabowany, plądrowany, gwałcony. Plądrowany przez narody bliskie i dalekie, zarówno przyjaciół, jak i wrogów - stwierdził.



Zgodnie z rozporządzeniem, cła w wysokości 25 proc. nałożono na wszystkie importowane do Stanów Zjednoczonych samochody.

ZOBACZ: "USA likwidują porządek po zimnej wojnie". Ekspert krytykuje decyzję Trumpa

Ponadto, Trump ogłosił, że cła wzajemne będą wynosiły połowę łącznych stawek ceł i barier handlowych innych państw. W przypadku Chin taryfy będą wynosić 34 proc., Unii Europejskiej - 20 proc., a Japonii - 24 proc. Minimalna stawka celna dla wszystkich państw wyniesie 10 proc.

Według wyliczeń jego strategów, w wyniku ceł budżet USA ma wzbogacać się o 600 mld dol. rocznie. - Te taryfy zapewnią nam wzrost gospodarczy, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, a obserwowanie go będzie czymś naprawdę wyjątkowym - ocenił podczas swojego wystąpienia Trump.

WIDEO: "Morderca jest na wolności". Poseł PiS alarmuje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl