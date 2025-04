Od grudnia pociągi PKP Intercity dojadą do niemieckiego Lipska, pojawi się też więcej połączeń do Berlina - potwierdził w czwartek państwowy przewoźnik. Ponadto kolejarze obiecują, że od końca obecnego roku lepiej skomunikowane z Polską będą Wiedeń, Monachium, Praga, Bratysława oraz miejscowości w Ukrainie. Pojawi się też nowy skład z Warszawy na Litwę.

Litewskie Wilno i Kowno, a także Monachium w południowych Niemczech to kierunki, jakie w ostatnich latach pojawiły się w siatce międzynarodowych połączeń PKP Intercity. Państwowy przewoźnik ma jednak plany, aby uruchamiać jeszcze więcej połączeń za granicę. Rąbka tajemnicy uchylono na czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury.

Jak się okazuje, od grudnia tego roku uruchomione zostaną dwa połączenia do niemieckiego Lipska - miasta, gdzie polskie pociągi pasażerskie obecnie nie docierają. Bieg jednego z nich rozpocznie się w Krakowie, a po drodze odwiedzi m.in. Wrocław. Następny będzie miał dłuższą trasę, bo jej początek przewidziano w Przemyślu. Skład pojedzie tym samym również przez Rzeszów i Tarnów.

- Będzie to ważne połączenie dla miast południowej Polski, umożliwiające dogodne przesiadki w Lipsku w kierunku Monachium, Frankfurtu czy Stuttgartu – wyliczał Marek Rudzianiec z Biura Dyrektora Rozkładów Jazdy PKP IC, cytowany przez kolejowyportal.pl.

PKP Intercity częściej pojedzie za granicę. Będą nowe pociągi z różnych miast

Również pod koniec roku przybędzie siódmy pociąg "Berlin-Warszawa Express" łączący te stolice. Wtedy też w tabeli odjazdów pojawi się nocny skład Przemyśl - Berlin, w którego ramach znajdą się również wagony z Chełma przez Warszawę oraz Łódź. - Będzie to pierwsze od wielu lat nocne połączenie z Polski do Berlina - podkreślił Rudzianiec.

Wieczorami z Przemyśla, Rzeszowa i Tarnowa odjedzie ponadto nocny pociąg do Wiednia i Monachium oraz Pragi. W Krakowie jego wagony będą przyłączane do istniejącego już składu IC "Chopin", który na terenie Czech jest odpowiednio dzielony - tak, aby pasażerowie dotarli do różnych miast. PKP IC zakłada też uruchomienie dodatkowych, dziennych połączeń z Krakowa do Pragi i Wiednia.

Wrocław otrzyma pociąg do Monachium, Budapesztu i Bratysławy, a z Poznania będzie można dojechać bezpośrednio do Wiednia. Przybędzie również drugie połączenie komunikujące Warszawę z Kownem i Wilnem. PKP Intercity zakłada, iż będzie funkcjonować ono tak, jak istniejąca IC "Hańcza". Pasażerowie przesiadają się w przygranicznej Mockavie, skąd zabiera ich litewska jednostka.

Międzynarodowe pociągi pojawią się w Łodzi oraz Kaliszu

Polski przewoźnik współpracuje również z ukraińskimi kolejarzami, aby więcej pociągów za wschodnią granicę jeździło z Przemyśla oraz Chełma. Jak podkreślono na sejmowej komisji, dzięki zmianom składy międzynarodowe zaczną obsługiwać m.in. Łódź oraz Kalisz.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak objaśniał posłom, iż "założeniem jest, aby wraz z rozwojem oferty, do siatki (pociągów zagranicznych - red.) dołączały kolejne miejscowości, które przez wiele lat nie miały dostępu do połączeń międzynarodowych". - Na naszej mapie wciąż pozostaje wiele takich lokalizacji – spostrzegł członek rządu odpowiedzialny za kolej.

