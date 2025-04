Do walki z kryzysem wodociągowym do gminy Karczew przybędą żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej - poinformował burmistrz Michał Rudzki. W Otwocku i Karczewie 60 tys. mieszkańców boryka się z awarią wodociągów. Podstawiono dla nich specjalne beczkowozy z wodą pitną.

Pierwsze informacje o awarii wodociągów w Otwocku i Karczewie pojawiły się w środę rano. W Otwocku około 50 tys. mieszkańców jest bez wody, a w gminie Karczew - około 10 tys.

Awaria wodociągów w Otwocku i Karczewie. Beczkowozy na ulicach

W Otwocku rozstawionych jest 20 beczkowozów, a w Karczewie 14 beczkowozów. Jest w nich woda pitna i sanitarna. Mieszkańcom rozdawana jest również woda butelkowana.

W czwartek burmistrz Karczewa Michał Rudzki poinformował, że do walki kryzysem wodociągowym do gminy przybędą żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej.

W piątek lub w sobotę znane będą wyniki próbek wody, czy będzie mogła być wykorzystywana do celów sanitarnych, a prawdopodobnie w czwartek lub piątek w przyszłym tygodniu zostaną podane pierwsze informacje odnośnie możliwości wykorzystania wody do celów spożywczych.

Alert RCB. Nie pijcie wody z kranu w Otwocku i Karczewie

W środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że woda w Otwocku i w Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych. Włodarz Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

- Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę – powiedział, zaznaczając, że konieczna było zamknięcie stacji uzdatniania wody na wyłączeniu magistrali zasilającej Otwock i Karczew.

