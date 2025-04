Jarosław Kaczyński ma zostać przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym śmierci jego współpracowniczki Barbary Skrzypek.

Wchodząc do prokuratury prezes PiS powiedział dziennikarzom, że jego zdaniem w tej sprawie doszło "do poważnego przestępstwa". Według niego to prokuratura przyczyniła się do śmierci kobiety.

Wspomniał w tym kontekście o niedopuszczeniu pełnomocnika Barbary Skrzypek do przesłuchania. - To, że pełnomocnika nie było, wynikało ze złej woli i złych zamiarów, wykraczających poza kodeks postępowania karnego - ocenił prezes PiS.

Wkrótce więcej informacji.

ml/dk / Polsatnews.pl