- Atak na Platformę Obywatelską jest największy, ale nie pierwszy - powiedział Polsat News minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując cyberatak przeprowadzony na PO. - Mam wiedzę o tym, jak wyglądały ataki na inne komitety i jaką wiedzę one pozyskiwały - dodał. Gawkowski zaznaczył, że to pokazuje wzmacniającą się rosyjską agresję.

- Państwo musi się bronić jako całość. Muszą bronić się instytucje, muszą bronić się kandydaci, muszą bronić się partie. Musimy stosować cyfrową higienę - powiedział Polsat News wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując cyberatak przeprowadzony na systemy informatyczne Platformy Obywatelskiej.

Jak przekazał polityk, najprostszą metodą ataku jest brak wiedzy tych, którzy obsługują systemy lub zwykłych użytkowników. - Różnego rodzaju aktywności mogą skutkować wystawieniem się na niebezpieczeństwo - dodał.

Minister ujawnił, że wczorajsze zdarzenie związane ze sztabem Rafała Trzaskowskiego, nie jest jedynym tego typu, wykrytym w ostatnim czasie.

- Mam wiedzę o tym, jak wyglądały ataki na inne komitety i jaką wiedzę one pozyskiwały. Atak na Platformę jest największy, ale nie pierwszy - stwierdził Gawkowski, nie podając, które konkretnie sztaby miały zostać dotknięte cyberatakiem.

- To pokazuje, że wzmacnia się agresja. Atak pochodził z Rosji i Białorusi. Oni nie odpuszczą. Zidentyfikowaliśmy grupę, która zaatakowała. Wiemy o niej coraz więcej - poinformował.

Minister stwierdził, że Rosji byłoby na rękę, gdyby zdestabilizować sytuację w Polsce. - Pokłócić kandydatów, spolaryzować społeczeństwo. Dla niej nie jest tak bardzo ważne, kto wygra, ale jak podzielona będzie Polska. Z tym musimy walczyć, czyli musimy bronić demokracji, aby Polacy byli pewni, że nikt nie wpływa na proces wyborczy - podsumował.

Cyberatak na PO. Krzysztof Gawkowski: Polska jest jednym z najbardziej atakowanych państw

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uczestniczył w czwartek w Bydgoszczy w konferencji SECURE International Summit. - Polska jest jednym z najbardziej atakowanych w przestrzeni cyfrowej państw na świecie. Spośród nich 99,9 proc. się nie udaje, bo zostaje zablokowane - powiedział w trakcie wystąpienia.

Jak dodał, wojna hybrydowa jest jedynie ostrzeżeniem i trzeba z niej wyciągać wnioski zanim mogłoby dojść do konfliktu konwencjonalnego.

Gawkowski zaznaczył, że cyberbezpieczeństwo to ochrona przed wojną. - Państwa muszą z sobą współpracować przeciwko agresorom. Nie bez przyczyny są to Rosja czy Białoruś, państwa azjatyckie. Takie same zagrożenia jak w polskich miastach mogą być także w tych oddalonych znacznie bardziej od granicy ukraińsko-rosyjskiej - przekazał.

- Nie ma dziś małych i dużych miasteczek w Europie wolnych od cyberzagrożeń. Granica tych ataków nie istnieje - powiedział minister cyfryzacji.