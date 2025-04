Jak się okazało, cła Donalda Trumpa objęły również nietypowe lokalizacje. Na celowniku amerykańskiego prezydenta znalazły się między innymi wyspy Heard i McDonalda, które objęto 10-procentowymi taryfami.

- Nie jestem do końca pewien, czy wyspa Norfolk jest konkurentem w handlu z gigantyczną gospodarką Stanów Zjednoczonych, ale to tylko pokazuje i ilustruje fakt, że nigdzie na świecie nie jest to wykluczone - przekazał "Politico" premier Australii Anthony Albanese.

Donald Trump uderza w małe wyspy. Na jednej mieszkają tylko pingwiny

Zdaniem administracji Donalda Trumpa nałożenie obostrzeń na małe wyspy jest związane z tym, że należą one do terytorium Australii. Z kolei jak zaznaczyło "Politico", nikt na wyspach Heard i McDonald "nie odczuje skutków", ze względu na to, że są one niezamieszkałe przez ludzi. Obarczona cłami będzie jedynie duża populacja pingwinów.

Oprócz tego cła naniesiono także na dwie kolejne, niewielkie wyspy Norfolk na Południowym Pacyfiku i Jan Mayen na Oceanie Arktycznym, którą obecnie zamieszkuje 18 osób tymczasowo pracujących dla norweskich służb wojskowych i meteoroligcznych.

Taryfy celne objęły również prowincję Svalbard, która jest zamieszkała przez niecałe 3 tys. osób. Podobny los spotkał wyspę Tokelau w pobliżu Nowej Zelandii, na której znajduje się mniej niż 2 tys. osób.



Cła w wysokości 50 proc. narzucono przy tym na afrykańskie królestwo Lesotho, o którym według Donalda Trumpa "nikt nigdy nie słyszał". Powodem obostrzeń jest to, że jego władze same postanowiły narzucić 99-procentowe taryfy celne na USA.

