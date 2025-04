Bunt w szeregach Republikanów po decyzji Trumpa. Przyjęto rezolucję

Amerykański Senat przyjął rezolucję zmierzającą do zniesienia ceł na Kanadę. Została ona przyjęta godziny po ogłoszeniu nowych ceł przez prezydenta Donalda Trumpa dzięki rebelii czworga Republikanów, lecz prawdopodobnie nie doprowadzi do anulowania decyzji Trumpa.

Rezolucja przeszła stosunkiem głosów 51-48, bo do Demokratów dołączyła czwórka Republikanów: Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul i Mitch McConnell.

Przyjęty dokument zmierza do unieważnienia stanu nadzwyczajnego, który ogłosił Trump i który umożliwił mu nałożenie 25-proc. ceł na towary z Kanady.

Symboliczny charakter głosowania

Oficjalnym powodem wprowadzenia ceł była chęć ukrócenia przemytu fentanylu do USA, choć z Kanady do Ameryki przemycany jest tylko ułamek procenta tego narkotyku.

- Senat właśnie uchwalił nasz projekt ustawy, mający na celu wyzwolenie Ameryki od nieodpowiedzialnej i inflacyjnej wojny handlowej Trumpa z Kanadą, która jedynie pomaga finansować jego obniżki podatków dla miliarderów, podczas gdy rachunki za to muszą płacić rodziny - oznajmił lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Głosowanie ma wymiar głównie symboliczny, bo mimo przyjęcia rezolucji, aby znieść stan nadzwyczajny potrzebne jest jeszcze podobne głosowanie w Izbie Reprezentantów i podpis prezydenta. Aby poddać dokument pod głosowanie konieczna jest zgoda przewodniczącego Izby Mike'a Johnsona, który dotąd popierał ruchy handlowe Trumpa, a w środę ponownie chwalił wprowadzenie nowych ceł, które prezydent nazwał "deklaracją niepodległości gospodarczej" Ameryki.

Apele Trumpa nic nie dały. Bunt w szeregach Republikanów

Senatorki Collins i Murkowski, należące do umiarkowanego skrzydła partii, pochodzą ze stanów (Maine i Alaska) sąsiadujących i w dużej mierze zależnych od handlu z Kanadą, największym partnerem handlowym Ameryki. McConnell jest od dawna krytykiem Trumpa opowiadającym się za wolnym handlem, zaś Paul to przedstawiciel libertariańskiego skrzydła partii, sprzeciwiający się wszelkim podwyżkom podatków.

Jeszcze w środę Trump apelował do czwórki, by nie głosowali za rezolucją. Sugerował przy tym, że wprowadzone przez niego cła zwiększą ceny nielegalnego narkotyku i uczynią go "droższym w dystrybucji i sprzedaży".

- Oni bawią się życiem Amerykanów, a wszystko na korzyść radykalnych lewicowych Demokratów i karteli narkotykowych. Uchwała Senatu jest tylko podstępem Demokratów, aby pokazać i obnażyć słabość niektórych Republikanów, mianowicie tych czterech, ponieważ nigdzie nie zmierza, ponieważ Izba nigdy jej nie zatwierdzi, a ja, jako wasz prezydent, nigdy jej nie podpiszę - zadeklarował prezydent.

