Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano w okolicy lotniska La Villa de don Fadrique w hiszpańskiej prowincji Toledo, gdzie kręcono film "La Fiera" ("Bestia"), w którym Carlos Suarez brał udział jako ekspert od skoków ekstremalnych.

Atresmedia Cine i Mod Producciones - odpowiadający za produkcję poinformowali, że do wypadku doszło, gdy Suarez wraz z czterema innymi osobami wyskoczył z balonu. Spadochron nie otworzył się jedynie jemu.

Po lądowaniu obsługa lotniska zajęła się uczestnikami skoku i zauważyła brak jednej osoby. Niedługo później odnaleziono ciało sportowca. Na miejsce wezwano ratowników, ale jego życia nie udało się uratować.

"Skoki odbywały się z zachowaniem ścisłych środków bezpieczeństwa, które są obowiązkowe przy tego typu działaniach. Atresmedia i MOD Producciones składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Carlosa" - oświadczono w komunikacie.

Carlos Suarez zmarł w tragicznym wypadku. Był znany ze sportów ekstremalnych

Carlos Suarez był znany z łączenia wspinaczki ze skokami bazowymi - sportem ekstremalnym - który polega na skakaniu ze spadochronu z wysokich obiektów. Zaczął się wspinać w wieku 13 lat, a jako dorosły stał się pierwszą osobą, która wspięła się na zachodnią ścianę góry Naranjo de Bulnes bez lin.

Suarez był trzykrotnym mistrzem wspinaczki sportowej w kategorii szybkościowej i pokonał pasma górskie na całym świecie, w tym w Himalajach i Patagonii.

Sportowiec prowadził również wykłady na temat sportów ekstremalnych. Publikował artykuły w renomowanych magazynach wspinaczkowych, takich jak "Desnivel", "Escalar", "Sportlife", "Oxígeno".

Był również autorem kilku książek, w tym "Solo", "Citas Alpinas" i "Marejada Alpina". Pracował także nad filmami, m.in. "In the Footsteps", "Al filo de lo Imposible", a także "The Asgard Project", który zdobył ponad 20 międzynarodowych nagród.