Istotnie zwiększyła się liczba rosyjskich bogaczy, których majątek wart jest co najmniej miliard dolarów. Ustanowiła ona nowy rekord, o czym powiadomił amerykański "Forbes". Dzięki temu państwo ze stolicą w Moskwie uplasowało się na piątym miejscu w światowym rankingu. Najbogatszym Rosjaninem jest Wagit Alekperow, założyciel koncernu Łukoil.

Zgodnie z danymi amerykańskiego "Forbesa" liczba dolarowych miliarderów, czyli osób, których majątek w przeliczeniu na amerykańskie dolary wynosi co najmniej miliard, wzrosła w Rosji ze 120 do 140 osób w ciągu ostatniego roku. Jak dotąd tylu takich bogaczy jeszcze nie odnotowano, a ich łączny majątek zwiększył się z 537 mld dol. do 580 mld dol.



Natomiast rosyjskie wydanie tego samego magazynu zauważyło, że w tym roku liczba tamtejszych, dolarowych miliarderów wzrośnie o kolejne sześć osób, a łączny majątek do 625,5 mld dol. Liczby te przewyższają poprzedni, rekordowy wynik z 2021 roku.

Najbogatsi ludzie świata według "Forbesa". Rosja bije nowy rekord

Obecna lista amerykańskiego "Forbesa" obejmuje łącznie 3028 osób. Pierwsze miejsce pod względem krajów z największą liczbą dolarowych miliarderów zajmują Stany Zjednoczone (902 osoby), drugie są Chiny (516 osób), trzecie - Indie (205 osób), a czwarte - Niemcy (171 osób).

ZOBACZ: Musk rozdaje czeki. Tak chce zachęcać do kluczowego głosowania



Za najbogatszego człowieka świata uważany jest Elon Musk z majątkiem szacowanym na 342 mld dol., a za nim plasuje się założyciel Facebooka Mark Zuckerberg (216 mld dol.). Kolejny jest Jeff Bezos dysponujący 215 mld dol.

Jeśli chodzi o mieszkańców Rosji, największy majątek zgromadził pochodzący z terenów dzisiejszego Azerbejdżanu oligarcha Wagit Alekperow, który jest założycielem Łukoilu. Jego majątek szacowany jest na 28,7 mld dol. Kolejne miejsca należą do szefów Sewerstalu i Nowateku - Aleksieja Mordaszowa i Leonida Mikhelsona.



Najbogatszą kobietą w Rosji jest z kolei Tatiana Kim, założycielka i prezes największej rosyjskiej platformy e-commerce Wildberries. Udało jej się zgromadzić majątek w wysokości 4,6 mld dol. To piąty rok z rzędu, gdy jest ona na szczycie listy najbogatszych kobiet w Rosji.

Coraz więcej rosyjskich miliarderów. Bogacą się mimo zachodnich sankcji

Jak podaje rosyjski "Forbes", w 2022 roku doszło do gwałtownego spadku liczby miliarderów z tego państwa i ich całkowitego majątku z uwagi na wprowadzone w wyniku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę zachodnie sankcje. Jednakże w ciągu ostatnich dwóch lat wskaźniki ponownie wzrosły, osiągając nowy, rekordowy poziom.

ZOBACZ: Rosja straciła dziesiątki sprzętu jednego dnia. "Absolutny rekord"



Jednocześnie 14 z 20 najbogatszych obywateli Rosji wciąż podlega zachodnim sankcjom. Magazyn podkreśla także, że wielu z nich nie mieszka w kraju - przykładowo Andriej Melniczenko mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Michaił Prochorow w Szwajcarii, Pter Awen na Łotwie, a Elena Baturina w Wielkiej Brytanii.