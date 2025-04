Na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować m.in. nad tzw. pierwszym pakietem deregulacyjnym przygotowanym przez resort rozwoju.

O szczegółach poinformował w Polsat News minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Pierwszy pakiet deregulacyjny. Minister o szczegółach

- Jutro będziemy mieli pierwsze czytanie pierwszego pakietu deregulacyjnego, który został przygotowany przez MRiT. Prace trwały od wielu miesięcy. To jest 47 rozwiązań wypracowanych wspólnie z partnerami społecznymi. Wspólnie zdiagnozowaliśmy najważniejsze przeszkody, które blokują swobodę prowadzenia działalności gospodarczej - powiedział.

Jednym z elementów proponowanych przez resort jest "rozprawienie się z kontrolami, które były dotychczas zmorą przedsiębiorców".

- Dla tych najmniejszych podmiotów gospodarczych skracamy czas trwania kontroli z 12 do 6 dni. Uzależniamy też kontrolę od stopnia ryzyka ewentualnych nieprawidłowości, które mogą mieć miejsce w podmiocie gospodarczym - wyjaśnił minister.

- Jeśli jakaś firma nie została złapana na jakichkolwiek zaniedbaniach, naruszeniach przepisów, to po co ją nękać co rok, czy co dwa lata planowaną kontrolą. To też zmieniamy, ta częstotliwość będzie dużo mniejsza - zaznaczył.

- Przedsiębiorcy będą też mieli sygnał od organu chcącego przeprowadzić kontrolę na czym ma ona polegać, czego ma dotyczyć. Będą mogli się przygotować jeśli chodzi o dokumenty, informacje. Dotychczas to było wszystko na żywioł, te kontrole trwały wiele dni i powodowały stratę czasu, pieniędzy i odbierały możliwość funkcjonowania tych firm - dodał.

"Specjalny pakiet dla rzemiosła"

Kolejny pakiet rozwiązań dotyczy elektronizacji. - Cyfrowa umowa leasingu, cyfryzacja postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą - wyjaśnił Krzysztof Paszyk.

- Innym pomysłem jest skrócenie trwania sporów przed sądami poprzez dopuszczenie możliwości mediacji miedzy przedsiębiorcą, a organem. W wielu sytuacjach można to przyspieszyć - podkreślił.

- Przygotowaliśmy również specjalny pakiet dla rzemiosła. Dzisiaj to jest filar polskiej gospodarki, bardzo wiele fajnych, mocnych rodzinnych firm. Dopuszczamy tam nowe formy prowadzenia działalności - wyjaśnił.

Minister przyznał, że "bardzo wiele z tych rozwiązań, zawiera propozycje zespołu Rafała Brzoski". - Najlepszym tego przykładem jest kwestia kontroli - dodał.

- Skuteczne, trwałe zderegulowanie wielu obszarów wymaga połączenia wielu sił. To nie jest dublowanie się, czy rywalizacja, tylko to jest wspólny front pokazujący, że na serio to traktujemy. Jest pełna współpraca i synchronizacja tych działań - podkreślił.

