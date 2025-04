Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę przed południem. Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR poinformował w komunikacie przesłanym polsatnews.pl, że lawina, która zeszła pod Rysami porwała jedną osobę.

Na miejsce natychmiast wysłano ratowników TOPR, którym udało się dotrzeć do przysypanego śniegiem turysty. Został on uratowany i przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem.

Póki co nie wiadomo, jaki jest jego stan zdrowia. Z informacji przekazywanych przez TOPR wynika, że w akcji brało udział 25 ratowników, dwa psy i drony.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

Obecnie w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Tatrzański Park Narodowy przestrzega turystów, że poruszanie się w górach wymaga obecnie umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach.

"Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Na szlakach jest mokro i ślisko. Opady deszczu ze śniegiem, wraz z niskim pułapem chmur i mgłą, utrudniają widzialność powyżej górnej granicy lasu, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr, utrudniający poruszanie się. Wyjścia w wyższych partiach Tatr wymagają doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz dostosowania trasy do panujących warunków" - czytamy w komunikacie TPN.

"Niezbędny jest odpowiedni sprzęt zimowy (raki - nie raczki! Czekan, kask, lawinowe ABC - detektor, sonda, łopatka) oraz umiejętność jego obsługi. Niemniej jednak, odradzamy dziś wycieczki w te partie Tatr. Na niżej położonych szlakach jest bardzo mokro i występuje dużo błota, gdzieniegdzie oblodzenia. Miejscami są one przyprószone cienką warstwą śniegu" - ostrzega TPN.

