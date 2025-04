Robert Fico o pomyśle trzeciego spotkania z przedstawicielami Ukrainy poinformował podczas środowej konferencji prasowej, o czym pisze słowacka gazeta "Dennik N". Wcześniej szef rządu w Bratysławie deklarował także, że w każdej chwili jest skłonny "natychmiast" porozmawiać telefonicznie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem.

ZOBACZ: Podobna taktyka Ukrainy i Rosji. "Liczą, że Trump straci cierpliwość"

Ukraińscy i słowaccy oficjele brali udział w międzyrządowych konsultacjach już dwukrotnie: w kwietniu zeszłego roku w Michałowcach na Słowacji oraz w październiku w pobliżu Użhorodu w Ukrainie. Teraz Fico proponuje, aby kolejne rozmowy zorganizowane zostały w jednej z miejscowości przy granicy Ukrainy ze Słowacją, ale koncentrowały się na jedynie na projektach cywilnych.

Trudne relacje Słowacji z Ukrainą. Fico ostro krytykował Zełenskiego

Oferta premiera Słowacji może być odbierana jako zaskakująca, gdyż słynie on ze swojej sceptycznej postawy wobec Kijowa i tamtejszych państwowych władz. Utrzymuje za to kontakty z Władimirem Putinem.

W styczniu "Dennik N" donosił, że Fico w ostrych słowach skrytykował ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w trakcie posiedzenia komisji gospodarczej słowackiego parlamentu. Miało to związek z nieprzedłużeniem przez Kijów umowy o tranzyt rosyjskiego gazu.



- Naszym wrogiem jest Wołodymyr Zełenski. On spowodował problemy, które mamy. Nie lubię go, ponieważ szkodzi Słowacji - przytaczała prasa.

Kryzys na linii Słowacja-Ukraina. Zełenski wskazywał błąd Ficy

Po doniesieniach medialnych o słowach Ficy do wypowiedzi odniósł się sam Zełenski. "Pan Fico wybiera Moskwę zamiast Ameryki i innych partnerów, którzy mogą dostarczać gaz do jego kraju na warunkach komercyjnych. To jego błąd" - ocenił.

ZOBACZ: Kwaśniewski wspomina rozmowę na Kremlu. "Putin nr 4 lub 5"



Kilkanaście dni wcześniej słowacki premier zaprosił prezydenta Ukrainy na konsultacje do swojego kraju. W liście otwartym podkreślał, że do spotkania powinno dojść jak najszybciej, choć wielokrotnie zarzucał Zełenskiemu kłamstwo i tchórzostwo, a także groził, iż bez wznowienia tranzytu gazu zawetuje w Unii Europejskiej decyzje dotyczące pomocy dla Kijowa, w tym tej humanitarnej.