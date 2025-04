"Mamy do czynienia z festiwalem prowokacji chamstwem" - uważa Andrzej Duda. Prezydent ocenił, że doszło do "zepsucia nastroju i dobrych emocji". Apelował także, by "nie dać się" w czasie 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Wcześniej w Sejmie doszło do awantury między Jarosławem Kaczyńskim a Romanem Giertychem. Sytuację skomentował m.in. premier.