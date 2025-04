Jak wyjaśniała Maria Ejchart na wtorkowej konferencji, Ryszard Cyba "ze względu na swój stan zdrowia" i "postępujące otępienie" przebywał na oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych w Zakładzie Karnym w Czarnem. Dodała, że to właśnie dyrektor tej placówki wystąpił do słupskiego Sądu Okręgowego z wnioskiem o zarządzenie przerwy w wykonywaniu kary ze względu na stan zdrowia.

- Sąd Okręgowy w Słupsku skierował pana Cybę do szpitala w celu przebadania przez biegłych psychiatrów i uzyskania ich opinii na temat stanu jego zdrowia oraz możliwości dalszego wykonywania kary. Opinia biegłych została wydana w styczniu - tłumaczyła wiceminister sprawiedliwości.

Ryszard Cyba opuścił zakład karny. Biegli: Otępienie w stopniu głębokim

Następnie Ejchart przytoczyła opinię biegłych, z której wynikało, że "Ryszard Cyba cierpi na zaburzenia psychiczne, które nie rokują wyleczenia, a nawet poprawy. Mogą postępować dalsze zaburzenia poznawcze i zniedołężnienie. Otępienie w stopniu głębokim, całkowita dezorientacja, zaburzenia świadomości, majaczenie, konfabulacje, brak kontaktu logicznego".

- Biegli wykluczyli możliwość wykonywania kary w zakładzie karnym i wskazali, że pan Ryszard Cyba wymaga opieki i pielęgnacji w warunkach domu pomocy społecznej - mówiła wiceszefowa MS.

Wskazała też, iż na tej podstawie Sąd Okręgowy w Łodzi zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności. Następnie dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem zwrócił się MOPS-u w Częstochowie, gdzie przed aresztowaniem mieszkał Cyba, by ten wskazał miejsce, gdzie "zgodnie z postanowieniem sądu pan Cyba będzie mógł przebywać, gdzie będzie miał zapewnioną właściwą opiekę".

- MOPS wskazał schronisko dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną. Następnie transportem służby więziennej pan Cyba został tam przewieziony w obecności wychowawcy - dodała Ejchart.

Jak mówiła, 20 marca policja dostała zgłoszenie od pracownicy tego schroniska, że Cyba "odmówił przyjmowania leków i że się awanturuje". – Policja wezwała pogotowie i pan Cyba został przewieziony do szpitala psychiatrycznego - dodała Ejchart.

Ryszard Cyba w szpitalu. "Nadal jest osobą skazaną"

Wiceminister sędzia Dariusz Mazur podkreślił z kolei, że "z prawnego punktu widzenia Cyba jest osoba skazaną na dożywotnie pozbawienie wolności". - Tutaj nic się nie zmieniło - stwierdził.

- Zawieszenie wykonania kary ma związek z tym, że w obecnym stanie psychicznym nie jest zdolny do odbywania tejże kary. W związku z tym tej osobie należało udzielić pomocy lekarskiej - tłumaczył.

Wiceminister oznajmił, że ze schroniska do szpitala psychiatrycznego Cyba trafił ze względu na "zaostrzenie, pogorszenie stanu zdrowia".

Jak mówił, skazany w obu przypadkach przewożony był transportem medycznym. - Nigdzie pan Cyba nie dotarł, nie poszedł na własną rękę - podkreślił Mazur.

- Leczenie służy temu, aby doprowadzić stan zdrowia osoby do tego, by była zdolna do odbywania kary. Sąd będzie tę kwestię monitorował. Jeśli okaże się, że pan Cyba jest zdolny do odbywania kary, to wróci do zakładu karnego - wyjaśnił.

Wiceministrowie pytani, dlaczego Cyba najpierw trafił do schroniska dla bezdomnych, a nie od razu do szpitala psychiatrycznego, stwierdzili, że "wynikało to wprost z opinii biegłych", którzy wskazali, że wymaga on opieki "w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego lub domu pomocy społecznej". - Sąd nie jest specjalistą od wszelkich dziedzin. Tam gdzie wymaga wiedzy specjalistycznej, powołuje się biegłego - dodał Mazur.