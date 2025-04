Zbadaniem przebiegu ubiegłorocznego wystąpienia ministra Marcina Kierwińskiego na pl. Piłsudzkiego zajął się Departament Kontroli MSWiA - podaje "Rzeczpospolita". Przemówienie te wywołało sporo kontrowersji i doprowadziło do zarzucenia politykowi "niedyspozycji". On sam przekonywał, że problemy były, ale z nagłośnieniem. Do podobnych wniosków doszli także kontrolerzy z MSWiA.