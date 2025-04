Skazany za zabójstwo działacza PiS Ryszard Cyba wyszedł z więzienia. - Morderca jest na wolności - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News Sebastian Kaleta. - To jest właśnie ta demokracja walcząca w praktyce. Opozycję do więzień, a mordercę na wolność - ocenił poseł PiS.

Telewizja Republika poinformowała, że Ryszard Cyba, który w 2011 roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka, został zwolniony z więzienia. Miało się to stać 18 marca.

Poseł PiS o sprawie Ryszarda Cyby

- Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart zapowiedziała rok temu, że będą zwalniane miejsca w więzieniach i miało być 25 tysięcy zwolnień z więzień. I kto wyszedł na wolność? Ryszard Cyba, ten morderca jest na wolności - skomentował Sebastian Kaleta.

Poseł PiS przypomniał, że mężczyzna został skazany na dożywocie z możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 latach. - A Bodnarowcy wypuścili go z więzienia po 14 latach - dodał.

- To jest właśnie ta demokracja walcząca w praktyce. Opozycję do więzień, a mordercę na wolność - ocenił.

- Ministerstwo sprawiedliwości milczy. To już budzi wątpliwości, co się stało. Dokumenty ujawnione przez Telewizję Republika wskazują na to, że stan zdrowia pana Cyby nie wskazywał na to, że musi on opuścić zakład karny - powiedział. - Z dostępnych informacji nie wynika, żeby pan Ryszard Cyba mógł się znaleźć na wolności - podkreślił.

"Gangsterzy i mordercy na wolność, opozycja do więzień"

Kaleta przypomniał, że z ustaleń dziennikarzy wynika, że Ryszard Cyba po wyjściu z więzienia miał grozić komuś na ulicy i w związku z tym trafił do zakładu psychiatrycznego.

- Mówimy o człowieku, który zamordował z przyczyn politycznych, który miał na liście osób, których chciał pozbawić życia Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę, Jacka Kurskiego. I co teraz? Czy on będzie chciał dokończyć swojego dzieła? - pytał poseł PiS.

- Przecież to jest morderca skazany na dożywocie i sobie wychodzi po 14 latach jak gdyby nigdy nic - dodał.

- Wątpię, żeby pan minister Bodnar nie został poinformowany, że ktoś taki wychodzi na wolność. Gangsterzy i mordercy na wolność, opozycja do więzień. To jest program tego rządu - podsumował.

Zabójstwo działacza PiS. Ryszard Cyba skazany

Do zbrodni w łódzkim biurze PiS doszło 19 października 2010 roku. 62-letni wówczas Ryszard Cyba po wtargnięciu do biura z bronią w ręku kilkakrotnie strzelił do znajdujących się w jednym z pomieszczeń działaczy PiS: Marka Rosiaka oraz Pawła Kowalskiego. Rosiak został trafiony pięciokrotnie, m.in. w klatkę piersiową; zginął na miejscu.

Z wyjaśnień zabójcy złożonych później przed sądem wynikało, iż od 2007 roku zaczął zastanawiać się nad wyeliminowaniem z życia polityków różnych ugrupowań politycznych. W 2010 roku postanowił, że dokona zamachu na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Miał plan dokonania zamachu na terenie Warszawy, ale nie udało mu się to z powodu środków bezpieczeństwa. Nie mogąc zrealizować pierwotnego planu, postanowił dokonać zamachu na inne osoby związane z PiS.

W grudniu 2011 roku łódzki sąd okręgowy skazał Ryszarda Cybę na karę dożywotniego więzienia. Uznał, że działał on z motywacji zasługującej na szczególne potępienie i kierował się motywami politycznymi. Wyrok utrzymał sąd apelacyjny.

