Ciało czwartego żołnierza USA zaginionego na Litwie zostało we wtorek odnalezione w pobliżu Podbrodzia - poinformowało dowództwo U.S. Army w Europie. Dzień wcześniej potwierdzono śmierć trzech jego towarzyszy.





"Czwarty żołnierz US Army przydzielony do 1. Brygady Pancernej, 3. Dywizji Piechoty, został znaleziony po południu 1 kwietnia (we wtorek - red.). Tożsamość żołnierza została utajniona do czasu potwierdzenia powiadomienia przez najbliższych krewnych" - napisano w komunikacie.

Litwa. Nie żyje czwarty poszukiwany żołnierz USA

Ostatni z poszukiwanych wojskowych "został odnaleziony po poszukiwaniach przez setki ratowników z U.S. Army, U.S. Navy, Litewskich Sił Zbrojnych, Polskich Sił Zbrojnych, Estońskich Sił Zbrojnych i wielu innych jednostek litewskiego rządu i agencji cywilnych".

Gen. por. Charles Costanza zapewnił, że służby postarają się o jak najszybsze dostarczenie zmarłych żołnierzy do USA. Zwrócił się również do sojuszników, którzy wspierali działania służb w poszukiwaniach. "Dziękuję Litwie, Polsce, Estonii, Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych i Korpusowi Inżynieryjnemu Armii. Jesteśmy wam za to dozgonnie wdzięczni" - przekazał.

"Ostatni tydzień był druzgocący. Dziś nasze serca dźwigają ciężar nieznośnego bólu po stracie naszego ostatniego żołnierza" – przekazał z kolei gen. dyw. Christopher Norrie, dowódca 3. Dywizji Piechoty.

Zaginięcie amerykańskich żołnierzy. Co dokładnie się wydarzyło?

Poinformowano również, że amerykańska armia bada obecnie przyczyny tej tragedii. "Nadal wspieramy rodziny i bliskich w tym niezwykle trudnym czasie" - podkreślono.

Do zaginięcia litewskich żołnierzy doszło pod koniec marca w czasie ćwiczeń na litewskim poligonie. Wojskowi przemieszczali się gąsienicowym transporterem, który ugrzązł w zbiorniku z wodą i błotem. Litewskie służby, już po wyciągnięciu Herculesa, przekazały, że znajdował się on około czterech metrów po powierzchnią wody i pod około dwumetrową warstwą błota.

"Opancerzony wóz zabezpieczenia technicznego M88 Hercules, którym operowało czterech żołnierzy USA zaginionych podczas ćwiczeń, został zlokalizowany na Litwie. Pojazd został odkryty zanurzony w zbiorniku wodnym na terenie ćwiczeń po poszukiwaniach przeprowadzonych przez armię USA, litewskie siły zbrojne i inne litewskie władze." - przekazało wówczas dowództwo US Army Europe.

Poligon w Podbrodziu jest oddalony o około 15-20 km od granicy z Białorusią.

Donald Trump odniósł się do tragedii. Ujawnił możliwą przyczynę

W ostatnim czasie prezydent USA odniósł się w Gabinecie Owalnym do tragicznych informacji o śmierci - wówczas - trzech żołnierzy amerykańskich w trakcie ćwiczeń wojskowych na Litwie.

Jak powiedział amerykański przywódca, przyczyną ich śmierci było "osunięcie się brzegu jeziora" pod ciężarem wozu. - To była bardzo ciężka ciężarówka, jak zabawka, ale mam na myśli naprawdę ciężka - stwierdził Trump.

