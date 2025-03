Władimir Putin postanowił powołać do armii 150 tys. poborowych. Wiosenna mobilizacja będzie największą od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Pobór związany jest z planami stopniowego zwiększania liczebności armii i został zaplanowany od kwietnia do połowy lipca. W 2025 r. liczba rosyjskich żołnierzy wzrosła do półtora miliona.