Śledztwo duńskiej grupy Danwatch i norweskiego nadawcy publicznego NRK ustaliło, że co najmniej 76 tankowców z rosyjskiej floty cieni przepływało przez wody NATO na Morzu Bałtyckim dzięki fałszywym certyfikatom bezpieczeństwa. Zaświadczenia te były wystawiane przez rzekomo norweską firmę Ro Marine, która tak naprawdę należała do Rosjanina - przekazano na portalu danwatch.

Jak dodano, certyfikaty ubezpieczeniowe były wydawane na podstawie licencji z 2016 r. od norweskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FSA), która również okazała się fałszywa.

- Nigdy wcześniej nie widziałem, aby było to tak systematyczne. Zdarzały się pojedyncze przypadki fałszerstw, ale nie na taką skalę. To całkowicie podważa system - tak te ustalenia skomentowała profesor prawa morskiego Kristina Siig z Uniwersytetu Południowej Danii.

Rosyjska flota cieni. Fałszerstwo umożliwiło pływanie statkom na Morzu Bałtyckim

Duński Urząd Morski informuje, że są "problemy związane z sprawdzaniem certyfikatów Ro Marine". Władze w Kopenhadze ustalają obecnie pod jakimi konkretnie banderami pływały jednostki posiadające zaświadczenia bezpieczeństwa. Dodano, że statki mogą być objęte sankcjami.

Ogólnie Danwatch i NRK zidentyfikowały co najmniej 255 tankowców i tankowców, dla których Ro Marine wystawiła certyfikaty ubezpieczeniowe. Według Lloyd's List Intelligence co najmniej 76 z nich należy do rosyjskiej floty cieni, które wpływają i wypływają z Morza Bałtyckiego przez wody duńskie.

Poza rejestracją w norweskim rejestrze działalności gospodarczej nic innego nie wskazuje na to, że Ro Marine w ogóle istnieje. Strona internetowa formy jest obsługiwana z Sankt Petersburga, a jej logotypy i grafiki są wykonane przez rosyjską agencję projektową

W strukturach Ro Marine figuruje tylko jedna osoba. Jest to członek zarządu z obywatelstwem Bułgarii. Właścicielem firmy ma być 41-letni Andriej Moczalina, który przez wiele lat pracował w norweskim sektorze ubezpieczeniowym, ale obecnie mieszka w Petersburgu.

Globalna flota cieni. Sankcje USA i UE

Od końca ubiegłego roku ponad tysiąc kontenerowców tworzących tak zwaną flotę cieni zostało objętych sankcjami Zachodu, a o statki, które nie znalazły się na listach sankcyjnych, rywalizują ze sobą Rosja, Iran i Wenezuela - wynika z danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej, agendy ONZ.



Po kolejnych sankcjach Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na tankowce przewożące rosyjską ropę naftową flota dostępnych statków znacznie się skurczyła.

Globalna flota tankowców składa się z około 14 tys. statków, w tym 3 tys. tankowców do przewozu ropy naftowej i 11 tys. do przewozu produktów i chemikaliów. Od końca ubiegłego roku liczba tankowców objętych sankcjami USA, UE i grupy krajów G7 przekroczyła tysiąc.



Zajmująca się analizami finansowymi amerykańska korporacja S&P Global Market Intelligence ujawniła w swoim lutowym raporcie, że ponad 800 z nich nie ma potwierdzonego ubezpieczenia. Co więcej, średni wiek statków objętych sankcjami to 21 lat, co oznacza, że jest on wyższy o około osiem lat od średniej światowej.