Marszałek Sejmu udał się z niezapowiedzianą wizytą do Ukrainy. Taką informację przekazano na oficjalnym profilu Kancelarii Sejmu. Szymon Hołownia udał się do Kijowa na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka. Wcześniej do Ukrainy - w ramach kampanii prezydenckiej - udał się Sławomir Mentzen.